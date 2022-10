Dulce Delapiedra revela los secretos más ocultos del clan Pantoja

Parece que se están calmando las aguas en el clan Pantoja. Cuando Kiko Rivera está más cerca de una reconciliación con su madre, Dulce Delapiedra ha reaparecido para sentarse en el Deluxe y dinamitar por los aires a una de las familias más mediáticas de la actualidad. Y es que, la niñera de Isa Pantoja fue una de las personas más importantes en la vida de la intérprete de Se me enamora el alma y hoy, después de una década de silencio, se ha pronunciado.

Frente a Conchita, Dulce se ha sometido a un polígrafo de lo más polémico, con el único objetivo de destapar todos los secretos que la familia Pantoja ha ocultado durante años. La gran parte de las preguntas se han enfocado en el carácter de la tonadillera, momento en el que la ex niñera de Isa Pi ha desvelado que esta se niega a devolverse sus recuerdos más personales. Al parecer, cuando se fue de Cantora, se dejó gran parte de su vida allí, vida que no ha sido capaz de recuperar. “Tengo ropa, fotos familiares… De hecho, sé que en el club de fans de Isabel Pantoja tienen algunas maletas que son mías. Un día que fui a la oficina vi un par de maletas y les dije: ‘esas maletas son mías’. Y, aunque me dijeron que lo que había dentro eran cosas de Isabel, yo sé que no es así”, ha sentenciado.

Pese a que, a lo largo de su intervención, Dulce ha intentado ser cauta a la hora de hablar del clan familiar, no ha podido evitar contar algunos secretos de Isabel Pantoja. Sin ir más lejos, la ex niñera ha revelado que la tonadillera hablaba mal de Rocío Jurado por la rivalidad artística que había entre ellas. Sin querer entrar en detalles, la protagonista de la noche ha hecho una confesión desconocida hasta la fecha: “Me dijo un día: ‘hasta que no se ha casado con un torero no ha parado’”.

Asimismo, la invitada del Viernes Deluxe ha dejado claro que todavía es prudente a la hora de hablar de ciertas experiencias vividas en Cantora. Recordando que su relación con Isabel Pantoja era buena hasta que fue a recoger sus cosas, Dulce ha dejado entrever que en la residencia familiar había alguien “que se metía en los armarios” con el único objetivo de espiar. Pese a no haber querido dar más detalles, Rafa Mora ha tomado la palabra para contar una leyenda urbana que corre desde entonces. Al parecer, se dice que alguien de la familia se ocultaba con el fin de espiar, no lo que pasaba en las habitaciones, sino por la desconfianza de lo que pudiera ocurrir o se pudiera decir entre los muros de la finca.

Pero no todo ha quedado ahí pues, además de tachar a Irene Rosales como “un lobo con piel de cordero”, Dulce también ha sacado a la luz su mayor temor. Cuando parece que Kiko Rivera está más cerca de hacer las paces con su madre, la ex niñera ha confesado que le da miedo que en ese momento el Dj malmeta contra Isa Pantoja. “Lo ha hecho toda su vida. No nos olvidemos de lo que le hizo al padre de su hijo. La llave humillando toda la vida. No ha tenido bastante que lo ha vuelto a repetir… el que quería pedirle perdón públicamente porque se le echó la gente encima. Eso ya no tiene perdón de Dios. A mí me ha demostrado hace mucho tiempo que no quiere a su hermana. No la ha protegido nunca”, ha sentenciado.