Kiko Rivera da un golpe en la mesa tras poner en duda su paternidad

Kiko Rivera ha vuelto a ser el protagonista del foco mediático. Desde que comenzaran sus enfrentamientos familiares con su madre y su hermana, el Dj no ha dejado de ocupar la primera plana de la polémica. Ahora, mientras su relación con Isa Pantoja pende de un hilo, el marido de Irene Rosales se ha visto envuelto en otra cuestión familiar que no le ha sentado nada bien.

Han sido numerosas las ocasiones en las que se ha puesto en duda que Paquirri fuera realmente el padre de Kiko Rivera. Tanto es así que, incluso, él mismo llegó a planteárselo hace ya un tiempo. Y es que, cuando parecía que este tema ya había caído en el olvido, ha sido Francisco Javier, el hijo del doctor Cariñanos, el que se ha sentado en un plató de televisión para contar su verdad y pedir al Dj que se haga una prueba de ADN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Durante su entrevista, el presunto hermano de Kiko Rivera confesó que se había puesto en contacto con el cantante y que este había accedido a hacerse la respectiva comprobación de genes. Algo que, ahora el primo de Anabel Pantoja ha desmentido por completo. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Mi pequeño gran amor ha compartido una fotografía de Paquirri acompañada de un emotivo texto en el que deja claro lo mucho que le echa de menos y lo mal que está llevando el tema de la paternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

“Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre”, ha comenzado escribiendo en un intento de zanjar los rumores. Pues, pese a que en 2021, Kiko valoró descubrir si el doctor Cariñanos era su padre, parece haber cambiado de opinión. “Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista…”, ha finalizado la misiva, no sin antes dejar claro lo mucho que extraña al torero.

Un nuevo varapalo personal que llega en el momento en que peor está su relación con Isa Pantoja. Pese a que se esperaba un acercamiento entre ellos, la paciencia de la novia de Asraf parece haber llegado a su fin. Hace poco más de una semana, la colaboradora de Telecinco rompía su silencio en El programa de Ana Rosa y confesaba estar harta de los ataques del hijo de la tonadillera hacia su persona y hacia su madre. “Me parece de vergüenza, es una persona despreciable, yo no lo quiero en mi vida para nada”, sentenció. Pero no todo quedó ahí, pues Isa quiso recalcar que no tenía en mente perdonarle: “No le funciona el tema de mi madre y ahora tiene que vender que está bien con ella en vez de llamarla. Cuando me pregunten por qué no le perdono, que lean su entrevista, que hoy se arrepiente y mañana no, y está orgulloso y me humilla con el tema de dinero”.

Para finalizar su intervención, la prima de Anabel Pantoja fue firme en sus convicciones, esclareciendo que la relación con su hermano, por el momento, es nula. “Me da miedo cómo va a terminar esta persona, que no quiere a nadie y dentro de unos años no sé cómo va a acabar con todas las consecuencias”.