Kiko Rivera confiesa en qué punto se encuentra su relación con Anabel Pantoja

Kiko Rivera ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano en familia. Lo daba a conocer hace unos días a través de su perfil de Instagram, plataforma en la que precisamente ha revelado, visiblemente molesto en qué punto se encuentra con su prima Anabel Pantoja. Si bien tuvieron un distanciamiento hace unos meses, poco después la influencer se adentraba en el reality de Supervivientes, por lo que la relación entre primos quedó en stand by.

Ahora, el DJ ha indicado que sigue teniendo contacto con Anabel y lo ha hecho vía stories adjuntando una captura de pantalla de su teléfono móvil en el que se puede ver que ha realizado un FaceTime con ella. “Para los que seguís pensando que no me hablo con mi prima. Venga, me voy de vacaciones”, ha escrito.

De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja confirma que ha retomado la relación con la colaboradora de televisión. Para entender el origen del conflicto entre Anabel y el hijo de Paquirri hay que remontarse al pasado mes de septiembre cuando su abuela, doña Ana fallecía en Cantora. Una triste noticia que, dejó completamente devastada a la tonadillera.

En noviembre de 2021 Kiko Rivera se sentó en El Deluxe para explicar el origen de su distanciamiento con su prima que tiene relación con el fallecimiento de doña Ana. En contexto, Kiko y Anabel se encontraban en La Graciosa, ya que ella se iba a dar el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez. “Vas a ver un mensaje en el queda claro que yo no miento. Ella me llama llorando, normal, se había muerto su abuela, y me dice que ha hablado con mi madre y que no quiere que vaya”, afirmó el DJ, que al escuchar a su prima se hundió, ya que por su cabeza lo único que pasó fue trasladarse hasta Cantora para estar junto a su madre pese a que no se hablan. “Cuando mi prima me dice eso me pongo peor”, indicó.

Kiko habló con Raquel Bollo, quien le convenció para que fuera junto a la artista. “Ella me dijo que fuera y si me encontraba un marrón, pues que me marchara”, recordó Kiko Rivera. Después, Anabel le comentó a su primo que la cantante sí estaba dispuesta a verlo. “No entendía nada. Hacía dos horas que me había dicho lo contrario”, se lamentó el marido de Irene Rosales.

Ese fue el principio del fin, ya que marcó un antes y un después en su relación. Tanto fue así que, Kiko Rivera no acudió al enlace debido a la situación global que estaba viviendo.

Kiko Rivera se va de vacaciones con Irene Rosales

Tras varios meses de concierto en concierto por los diferentes puntos de España, Kiko Rivero ha comenzado sus vacaciones familiares. Así lo ha hecho saber a través de las redes sociales.

Pese a que no esté atravesando su mejor momento personal debido al enfrentamiento con su madre y distanciamiento con su hermana, Kiko Rivera ha encontrado su refugio particular en su mujer, Irene y sus hijas, a las que adora.