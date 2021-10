Kiko Rivera: bloqueo masivo en redes, veto a ‘Sálvame’ y un nuevo juicio

Kiko Rivera se ha atrincherado en la barricada improvisada en la que se ha convertido su casa para desde allí batallar contra todos sus detractores. Que no son pocos viendo sus reacciones en los últimos días. Desde la muerte de doña Ana Martín Villegas nada ha vuelto a ser igual en la familia. El músico ha roto relaciones con su prima y ha dejado pendiendo de un hilo la que tiene con su hermana. Pero lo más notorio ha sido ver cómo se ha reconciliado con su madre cuando parecía imposible, a golpe de exclusiva y con un relato tan contundente como parcialmente inverosímil.

Una gran parte de la sociedad no ha entendido este giro de 180º que ha dado. De llamar «ruin y rastrera» a su madre a perdonarla la cuantiosa deuda que tenía con su hijo. Un golpe de timón que ha hecho que el andaluz haya sido criticado duramente en redes sociales. Algo que no está dispuesto a tolerar.

El hijo de Isabel Pantoja ha escrito un comunicado en forma de storie muy contundente para anunciar que ha bloqueado a muchísimos seguidores y demás personas que le han criticado: «La pechá de bloquear que me estoy dando… La mayoría no tenéis ni pu.. idea. Quizás porque a ellos no les ha pasado. Siempre he dicho la verdad y cómo me he sentido en ese momento. No me arrepiento de nada, pero la teoría no es igual que la práctica. Sinceramente, quien no lo entienda me da exactamente igual. Tengo mi conciencia tranquila. Hice en cada momento lo que sentía y debía hacer», se ha quejado.

El sevillano ha mostrado su tremendo enfado: «Me encantaría haber grabado todo para que más de uno se metiera la lengua en el culo… Aunque tengo mensajes que lo demuestran, pero es mejor dejarlo ahí… Que cada cual se preocupe de su vida, ya que todos tenemos problemas» (…) y de verdad os digo, todo aquel que venga a molestar, insultar o lo que sea, les invito a que dejen de seguirme porque automáticamente serán bloqueados. Prefiero tener una comunidad en la que todos estemos a gusto. Yo no me muevo por números sino por sentimientos».

No ha sido suficiente con eso. Unos minutos más tardes ha colgado una foto para ponerse filosófico y reivindicar su trabajo: «Critican mi libertad sin saber que ser libre no es la ausencia del compromiso, sino que es la capacidad de escoger y comprometerse con lo que es mejor para uno. Que tengáis un precioso día. Yo sigo aquí en Matalascañas preparando música para vosotros».

Su otro gran mosqueo ha tenido a Sálvame como originador. Al dj no le ha gustado el tratamiento que ha hecho el programa de Telecinco de su figura y ha decidido no acudir más a él.

El nuevo problema de Kiko Rivera

A la catarata de críticas que está recibiendo en redes sociales se le suma un nuevo frente abierto. Kiko Rivera deberá verse las caras con Ramón Calderón el próximo 10 de noviembre. El diario ABC ha hablado con él para confirmar que sigue adelante con la demanda que interpuso al hijo de Paquirri. El origen fue unos comentarios de Kiko en televisión donde acusaba al abogado de haberle engañado con la herencia que el diestro legó a su hijo, llamándole «sinvergüenza».