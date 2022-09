Isa Pantoja estalla contra Kiko Rivera como nunca antes: “Es despreciable”

Después de muchos meses en silencio, Isa Pantoja ha estallado. Lo ha hecho durante la última emisión de El Programa de Ana Rosa y en virtud de colaboradora, donde ha tenido oportunidad de comentar, de la manera más tajante, las últimas declaraciones de Kiko Rivera, que aseguraba no tener intención alguna de retomar el contacto con su hermana dados los últimos acontecimientos entre ellos, y sobre todo teniendo en cuenta que el DJ en su última entrevista ha dejado clara su postura.

Harta de los ataques del hijo de la tonadillera, la ex concursante de Supervivientes ha estallado como nunca antes: “Está vendiendo que se está reconciliando con mi madre… Él reconoce que me debe dinero, y yo no he dicho ni la cantidad, y encima tiene el descaro de decir que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, de mi hijo, a ese sobrino a quien tu quieres tanto, y si dices que vives cómodamente y que no te hace falta, pues dámelo a mí que sí que lo necesito. Me parece surrealista todo lo que ha dicho, y si dice que mi madre debe dinero, él debería predicar con el ejemplo y no deber a nadie”, comenzaba diciendo, para después seguir lanzando dardos a su hermano: “Me parece de vergüenza, es una persona despreciable, yo no lo quiero en mi vida para nada, me he dado cuenta con esto. Son una serie de cosas que se repiten y que él no se arrepiente de contar. Volvemos a lo mismo, estoy cansada de que digan que por qué no le perdono, o qué tiene que pasar para que le perdone. No tiene que pasar nada, no le funciona ya el tema de mi madre y ahora tiene que vender que está bien con ella en vez de llamarla. Cuando me pregunten por qué no le perdono, que lean su entrevista, que hoy se arrepiente y mañana no, y está orgulloso y me humilla con el tema de dinero, cuando con el covid estaba pidiendo una subvención”, seguía contando, visiblemente enfadada y dejando entrever que no hay opción de retorno en su vínculo familiar.

Pero las palabras de la prima de Anabel Pantoja no han quedado ahí, y parece estar totalmente firme en sus convicciones: “Mi madre y mi prima le acogen por pena. Me da miedo de cómo va a terminar esta persona, que no quiere a nadie y dentro de unos años no sé como va a acabar con todas las consecuencias (…) Mi madre le perdonará porque está pasando por un momento malo, aunque ha dicho muchas cosas de las que tendrán que hablar. Él no sabe ni lo que dice, yo no le necesito a él. Se cree el juez de todo”, sentenciaba, con mucha rotundidad y sin importarle ya que la conexión que pudiera quedar con Kiko se rompiera para siempre.