Casi en el mes de octubre y con el frío de otoño ya irrumpiendo en el país, Anabel Pantoja ha querido poner fin a sus vacaciones estivales. Lo ha hecho de la mano de su nuevo amor, Yulen Pereira, con quien ha exprimido el verano al máximo viajando a lugares de la talla de Egipto y Nueva York. Pero todo lo bueno llega a su fin, y la pareja ha sido captada por las cámaras de Gtres mientras regresaba a Madrid bajo la atenta mirada de un sinfín de medios de comunicación.

Han sido muchos los reporteros que se han acercado hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para presenciar la llegada de la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista en un vuelo procedente de Cancún. Pero lo cierto es que el recibimiento que habría tenido la influencer no habría sido con el que ella soñaba, ya que entre los periodistas estaba uno de sus compañeros de Sálvame con quien no guarda una muy buena relación amistosa. Este no es otro que Rafa Mora, quien habría hecho un recibimiento a la sevillana cargado de preguntas que la han molestado de manera considerable.

Aunque en su estancia en el aeropuerto no ha querido responder a ninguna cuestión, ha sido cuando ha llegado a casa cuando se ha sincerado al máximo con sus casi 2 millones de seguidores a través de sus stories de Instagram: “Lo que acabo de vivir hace nada al aeropuerto, al llegar, me parece algo fuera de todo. Innecesario. Yo sé que vine de este programa y sé lo que es trabajar ahí”, comenzaba diciendo, para después pedir respeto a los que han sido sus compañeros de plató durante tanto tiempo: “Por supuesto que la puesta en escena es maravillosa, e incluso puede llegar a ser divertida, pero no sé, durante 20 minutos que te esté persiguiendo una persona, la cual no te habla, pero bueno es un compañero”, continuaba explicando, para expresar el malestar que le había causado todo lo sucedido.

Pero su testimonio no quedaba ahí, y Anabel seguía haciendo hincapié en cuáles habían sido las palabras que más le habían afectado: “Que si tu padre, que si cuándo vas a trabajar, que si cuándo vas a parar, que si tal… Cuando son cosas que verdaderamente son rumores y delante de todo el mundo… Ahí sin más, dispara. Joder, que soy persona. También hay que tener un poco de memoria. Yo entiendo que están buscando la respuesta pero, joder, son preguntas bastante fuertes. Yo entiendo que puedan preguntar, pero también tengo derecho a no responderlas. Y también tengo derecho a que me dejéis y no me preguntéis más. Me han preguntado como 20 veces lo mismo. Que si voy a cotizar, que si cuando pienso cotizar, que si cuando pienso trabajar. ¿Pero quién se piensa que no estoy trabajando? Me he ido 15 días de vacaciones. Me he ido tres meses a una isla sin comer y yo organizo y distribuyo mi vida”, sentenciaba, pidiendo encarecidamente y entre lágrimas a Sálvame, y concretamente al valenciano, que no se metan en su vida.