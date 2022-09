Bernardo Pantoja ingresado de nuevo por una infección

Preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja. El padre de Anabel ha tenido que ser hospitalizado de nuevo debido a una infección. Un nuevo revés de salud que ha hecho saltar todas las alarmas, pues en los últimos meses, el hermano de la tonadillera ha visitado el hospital en diferentes ocasiones. Después de varias semanas en observación, el pasado 7 de junio recibió el alta, sin embargo, cuando parecía que mejoraba, ha vuelto a recaer.

Tal y como ha revelado Jose Antonio León desde Sálvame, Bernardo está atravesando un mal momento a causa de las complicaciones de la diabetes que padece: “Está ingresado. Está en observación y es muy complicada la nueva situación. Hay infección y sabéis cuando hay infección la problemática que tiene en todos los aspectos”. Su mujer, Junco, ha estado en todo momento junto a él y, según confirman desde el espacio televisivo, se ha dejado ver “muy nerviosa”. Cabe destacar que fue ella misma quien, hace apenas unos días, pidió ayuda por el delicado estado de salud de su marido. Antes de ser ingresado de nuevo, Bernardo estaba en cama, cuidado entre su mujer y un matrimonio contratado por Anabel, algo que ya no era suficiente: “El trato de Bernardo no es fácil y Junco ha pedido a la familia que lo lleve a una residencia”.

Una noticia que ha pillado a Anabel recién aterrizada en Gran Canaria. Desde que saliera de Supervivientes, la sobrina de Isabel Pantoja habría asistido a visitar a su padre en contadas ocasiones. Tanto es así que, después de cuatro meses intentando sobrevivir, la televisiva no ha querido perder ni un solo minuto sin su nueva ilusión, Yulen Pereira, por lo que estar en casa no ha sido su prioridad. Aunque por el momento la influencer no se ha pronunciado al respecto, no sería de extrañar que en las próximas horas se desplazara hasta Sevilla para seguir de cerca la evolución de salud de su progenitor. Y es que, ha sido precisamente este silencio el que ha situado a la concursante en el punto de mira. Al parecer, y tal y como comunicó el programa, Junco se habría quejado en confianza de su círculo más cercano de la “dejadez que está teniendo Anabel”.

Un gran susto

Fue el pasado mes de mayo cuando la salud de Bernardo Pantoja empezó a preocupar. Anabel acababa de aterrizar en Honduras y su padre fue ingresado en el hospital debido a su estado grave de salud. Un contratiempo inesperado que puso en jaque la continuidad de la sobrina de la tonadillera en el concurso de supervivencia. Cuatro meses después de ingresar en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el hermano de Isabel volvió a estar en una complicada situación que requería de atención médica. “Ha habido una nueva dolencia, donde se creía que todo podía mejorar para que recibiera el alta, y se ha complicado y tiene que seguir ingresado. Además, ha sido trasladado a otra estancia del hospital”, se comunicó por aquel entonces. No obstante, Bernardo fue mejorando hasta día de hoy, donde la diabetes tipo 1 que padece ha vuelto a hacer mella en su estado de salud.