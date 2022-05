Preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja

Bernardo Pantoja ha empeorado su estado de salud en las últimas horas. Han pasado cuatro meses desde que estuvo ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y, de nuevo vuelve a estar en una complicada situación bajo atención médica. El pasado 4 de mayo volvía a estar ingresado en el citado centro hospitalario y pese a que la pasada semana los doctores pensaban que le darían el alta, parece ser que la situación se ha revertido. Debido a la aparición de una nueva dolencia, el sevillano permanece bajo los cuidados de los facultativos.

El hermano de Isabel Pantoja ha estado en planta en las últimas semanas, pero tras este nuevo revés debe permanecer bajo observación debido también, a su delicada condición, ya que padece diabetes tipo 1. Enfermedad que podría complicar su situación actual. Esta misma tarde, Sálvame revelaba que su estado de salud había empeorado y es por eso que las personas de su entorno están preocupadas. Por otro lado, su mujer, Junco se ha convertido en su máximo apoyo en estos complicados momentos y no se separa de él. “La situación es bastante delicada. Recibe la visita de su hermano Juan, pero no se sabe nada de sus hermanos Agustín e Isabel”, ha indicado Carmen Borrego sobre este asunto. “Cualquier cosa que le suceda con su estado es muy delicado”, ha añadido después.

Por otro lado, José Antonio León, que se encuentra en las inmediaciones del Hospital, ha explicado que “se ha complicado todo”. “Ha habido una nueva, dolencia, donde se creía que todo podía mejoras para que recibiera el alta y se ha complicado y tiene que seguir ingresado. Eso preocupa obviamente a la familia, a los amigos y al entorno. Además, ha sido trasladado a otra estancia del hospital”, ha comentado el reportero.

León, ha expresado que la familia de Bernardo no quiere «alarmar en exceso, pero lo cierto es que hay preocupación». «La información que llega del hospital es que no estaría pasando por su mejor momento después de tanto tiempo ingresado, no favorece a esa evolución», ha finalizado.

Anabel Pantoja, ajena a la situación de su padre

Anabel Pantoja se encuentra concursando en Supervivientes, por segunda vez. Hace ocho años, la prima de Kiko Rivera se adentró en esta aventura, pero no aguantó más de dos semanas. Esta vez, aunque tiene días con un bajón anímico importante, está resistiendo.

Durante su andadura por el concurso, ha recalcado que echa mucho de menos a los suyos, concretamente a sus padres. Por el momento, la creadora de contenido se encuentra ajena al último estado de salud de su padre, sin embargo, en el caso de que empeorara, la organización intervendría para hacérselo saber.

Antes de marcharse, Anabel dedicó un post a su padre. «Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del @hospitaluvrocio

Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares», dijo el pasado 28 de febrero.