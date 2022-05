Aunque Isabel Pantoja esté atravesando una tempestad en lo que al ámbito familiar se refiere, lo cierto es que hay algo que nunca le fallará: la música. Y es que, aunque en un primer momento la tonadillera tenía cierto miedo a no vender muchas entradas durante su gira por Latinoamérica, sus fans no han querido desaprovechar la oportunidad de ver su vuelta a los escenarios en primera persona, haciendo que así la cantante alcanzara un ansiado sold out a escasos días de su gran actuación.

Era el pasado día 21 de mayo cuando la intérprete de Marinero de Luces era fotografiada mientras ponía rumbo a Argentina. Este país había sido el primer elegido por la protagonista en cuestión para dar el pistoletazo de salida a su tour, y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho en compañía de su inseparable hermano Agustín. Aunque su trayecto no habría sido especialmente un camino de rosas, ya que según se ha confirmado en El Programa de Ana Rosa, Isabel habría sufrido varios contratiempos hasta llegar a Buenos Aires: “Después de hablar con sus abogados, Isabel coge un avión el sábado a última hora que le trae hasta Buenos Aires. Por el tiempo no podía aterrizar, por lo que su avión fue a Montevideo y viaja a la capital en ferry, saliendo por la salida de mercancías por la presencia de prensa española”, aseguraban, aclarando además que la tonadillera “ha dicho que no a todas las entrevistas”.

Se espera que la artista retome su carrera profesional en el Luna Park, auditorio de Buenos Aires en el que actuará el próximo martes 24 frente a unas 9 mil personas. Pero la sorpresa vendrá después, concretamente cuando viaje a Chile. Y es que, según ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales, ha conseguido agotar todas las entradas del viernes 27 y sábado 28 de mayo a las 21:00 horas en el Monticello Gran Arena, el cual tiene capacidad para albergar hasta a 4 mil personas que se han mostrado dispuestas a pagar desde 40 a 195 dólares (de 38 a 187 euros) por ver a Pantoja. Un gran logro que probablemente haya llenado de ilusión a la madre de Kiko Rivera en un momento que no está siendo nada fácil para ella en la esfera privada.

Después del subidón emocional que le supondrá su actuación en Chile, Isabel Pantoja tiene previsto subirse al escenario del Plaza Arena de Lima el 1 de junio, el cual cuenta con una capacidad de 10 mil espectadores. Aunque se espera que su llegada a Perú también sea un éxito, aún no se saben detalles sobre cómo está llevándose a cabo la venta de entradas ni si ésta va tan bien como en Chile.

Sea como fuere, lo cierto es que este viaje meramente profesional ha supuesto ser un soplo de aire fresco en la vida de la que fuera esposa de Francisco Rivera, que en cuestión de meses se ha visto obligada a ver cómo su relación con sus hijos, y especialmente con Kiko, ha sido desgastada hasta un punto en el que parece complicado llegar a un acuerdo. Por si fuera poco, la tonadillera también ha tenido que lidiar con la muerte de su madre, doña Ana, apoyándose en su hermano pese a haber perdido a uno de sus pilares fundamentales. No obstante, no todo es de color gris en su vida, ya que aunque fue acusada de un presunto delito de insolvencia punible por el que pedían hasta tres años de cárcel, Isabel Pantoja fue absuelta y puede presumir de llevar una vida en total libertad antes de su esperada puesta en escena.