Isa Pantoja se niega a ver a Kiko Rivera y sale huyendo de Telecinco

El Deluxe se ha guardado un as en la manga y, recuperando la noche de los sábados, ha contado con un invitado muy especial. A pesar de jurar y perjurar que nunca más volvería a pisar Sálvame, Kiko Rivera ha cambiado de opinión, y llevando a cabo el popular dicho ‘donde dije digo digo Diego’, ha regresado a las inmediaciones de Mediaset, reapareciendo en la pequeña pantalla para ofrecer una exclusiva entrevista junto a Jorge Javier Vázquez.

Ya es un hecho que el DJ lleva tiempo enfadado con su progenitora, Isabel Pantoja, con su tío y también con su hermana. Con mucho tiempo para reflexionar, el hijo de la tonadillera ha afirmado que se siente solo tras haber roto las relaciones con su familia. Sin embargo, quien siempre ha estado a su lado y que se ha convertido en su pilar fundamental ha sido su mujer, Irene Rosales. “Me siento solo de sangre. Tengo a mi mujer, a mis hijos, a la familia de mi mujer y a mis amigos, pero me faltan los míos”, ha confesado.

El plantón de Isa Pi

Aunque, como él mismo ha confesado en el plató del Deluxe han sido varias las veces que ha intentado ponerse en contacto con su hermana, no ha obtenido respuesta por el momento. “No tengo ningún problema en hablar con ella públicamente, en casa o donde ella quiera”, ha comentado. Parece que la novia de Asraf no tiene ninguna intención en retomar el contacto con el que una vez fue su mayor apoyo. “Yo ya le he dado las disculpas que le tenia que dar. No las ha aceptado, pues no pasa nada. El tiempo pone a cada uno en su lugar”, ha sentenciado dolido el protagonista de la noche. Y es que, a pesar de todo lo que haya podido pasar, los sentimientos del DJ no han cambiado: “Para mí, mi hermana ha sido como una hija. El cariño y el amor que yo he sentido por mi hermana siempre ha sido tremendo y ella lo sabe”.

Minutos más tarde de que la entrevista comenzara, se ha producido un momento histórico: Isa Pi y Kiko Rivera han coincidido en las inmediaciones de Mediaset. Sin embargo, y tal y como ha dejado claro ella previamente, no se han visto las caras porque la hija de Pantoja no ha querido. La novia de Asraf ha llegado en coche y, sin bajarse de este, ha mantenido una conversación con Jorge Javier, en la que ha dejado claro que no tenía ninguna intención de reencontrarse con su hermano. “Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, me quiero mantener al margen”, ha comenzado diciendo. Aún con todas, el DJ no ha podido evitar acercarse al vehículo y tocar la ventanilla, en un intento de mantener un mínimo contacto con ella. “Me he dejado llevar por mi corazón”, ha sentenciado Kiko. Sin embargo, Isa Pi ha abandonado las instalaciones de Telecinco, no sin antes sentenciar el asunto: “No voy a participar con una persona que vive de hablar de las mujeres”.

Parece que la reconciliación no va a producirse por el momento, aunque es algo que el intérprete de Así soy yo desea con todas sus fuerzas. “Me gustaría tener una conversación con ella, poder explicarle cómo me siento”, ha expresado. Y es que, a pesar de las disculpas que ha pedido públicamente, el hijo de la tonadillera no ha sido por el momento perdonado. “Yo me he podido equivocar, pero todo el mundo se equivoca. Estoy seguro de que quiero a mi hermana y me gustaría que todo fuera diferente”, ha zanjado. Al igual que ella, que también ha confesado quererle: “Claro, es mi hermano, pero creo que se ha faltado el respeto hacia mí. Ahora mismo es una persona que no me hace bien”.

El cariño a Isabel Pantoja

Hace ya unas semanas, el músico confesó haber intentado ponerse en contacto con su madre. Y es que, aunque no tuvo éxito, afirmó querer mostrarle su apoyo tras salir absuelta del juzgado. Parece que Kiko ha bajado revoluciones y está dispuesto a pedir perdón de nuevo, consiguiendo así ablandar el corazón de la tonadillera. “Mi madre es mi madre”, se ha sincerado frente al conductor del programa. Pese a todo, el DJ nunca ha querido desearle ningún mal a su madre y, al enterarse de que Isabel Pantoja había sido absuelta del juicio no pudo sentir más alegría. “A pesar de que yo no me lleve con mi madre no quita que no me lleve una alegría tremenda”, ha explicado. Además, dejando a un lado el polémico tema de la herencia, Kiko ha abierto su corazón en un intento de enterrar el hacha de guerra: “Lo que sí quisiera es que mi madre tuviera el valor de sentarse conmigo y hablase las cosas como le he pedido un par de veces y no ha querido”. Unas confesiones que dejan clara la soledad que el protagonista de la noche está viviendo. “No he dejado de querer a mi madre. Me faltan los míos, creo que todos nos merecemos una oportunidad”, ha sentenciado.

Mencionando a su prima Anabel Pantoja, que está alejada del foco mediático luchando por sobrevivir en Honduras, ha dejado claro que no tiene ningún problema con ella, aunque no ha evitado lanzar un dardo envenenado: “Muchas veces parece que mi madre es más madre de mi prima que mía. Es mi madre, aunque yo esté enfadado con ella y no quiera verla, es mi madre”. Y es que, el nombre de la tonadillera ha sonado mucho estas últimas semanas debido al juicio al que se ha sometido y del que, finalmente, ha salido inocente. Frente a esto, su hijo ha confesado que su madre no está en su mejor momento. “Creo que mi madre no es feliz con la vida que lleva”, ha declarado. Siguiendo el hilo de la conversación, el DJ ha confesado que ha tenido que dejar el psicólogo y el psiquiatra por su madre. “Me ha dicho que a mí me perjudica estar cerca de mi madre”, ha narrado.

Pese a todo, el protagonista de la velada ha manifestado de nuevo querer ponerle fin a esta guerra mediática: “Creo que todos tenemos que poner un punto y final a todo esto. No quiero pasar el resto de mi vida así”. Y, aprovechando la oportunidad y siguiendo el hilo de la conversación, el invitado del Deluxe ha lanzado un mensaje contundente a su madre: “Mamá, deja el drama. La vida sigue”. Parece que la tonadillera estaría intentando refugiarse en Cantora para no hacer frente al revuelo mediático de su familia, algo que no ha terminado de aceptar su hijo. “Tienes a tus nietos, que tienes cuatro, que por lo menos a los míos no los llama”, ha relatado con dolor.

La guerra contra Francisco Rivera

Pero parece que las dos Isabeles de su vida no son el único frente que tiene abierto el DJ. Mientras que con Cayetano Rivera, tal y como él mismo ha comentado, mantiene una buena relación, de Francisco no puede decir lo mismo. Desde que el torero hizo públicas unas duras declaraciones donde criticaba a la tonadillera, narrando que si le pasaban cosas malas era porque “se las merecía”, Kiko Rivera le ha hecho la cruz. “Mi hermano puede tener muchísimas razones para hablar mal de mi madre, pero me dolió, creo que no era el momento”, ha comenzado relatando. Sin embargo, y a pesar de que ha confesado que él le ha perdonado, su enfado ha ido en aumento. “Si nos ponemos a hablar de madres, aquí ninguno se queda corto”, ha sentenciado, lanzando un dardo envenenado a su hermano. Aunque ha comunicado no tener ningún contacto con él, ha aprovechado la oportunidad para dejarle las cosas claras: “Tú de mi madre no dices ni mu, porque si no vamos a tener un problema de verdad. Tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada”. Y es que, al contrario del resto de la familia, parece que con el diestro no tiene ninguna intención de retomar la relación.