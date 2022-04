Kiko Rivera reacciona a la absolución de Isabel Pantoja y da un paso al frente en su reconciliación

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo pensará Isabel Pantoja. Tras haber vivido uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel familiar, la tonadillera puede presumir de haber sido absuelta del presunto delito de insolvencia punible por la venta de chalet en Marbella. Una situación que tendrá oportunidad de celebrar con el pilar fundamental de su vida, Agustín, aunque ahora ha podido saberse que algunos de sus allegados también se han alegrado por la noticia.

Teniendo en cuenta que Kiko Rivera admitió haber pedido por su madre en Semana Santa, era de esperar que se pondría en contacto con ella al conocer su absolución. Y así ha sido. Irene Rosales ha sido la encargada de desvelarlo durante un concierto de su marido, que tuvo lugar el pasado día 28 de abril en Sevilla. Allí fue donde la que fuera colaboradora de Viva la vida tuvo oportunidad de sincerarse al máximo con los medios de comunicación presentes sobre cuál es el punto en el que se encuentra la relación de su suegra con el DJ: “Kiko ha escrito a su madre y lleva diciendo un año que se arrepiente de ciertas cosas o de haberlas dicho de determinada manera. Es súper claro y todo lo que dice, lo dice sin filtro”, aseguraba, dejando entrever que el hermano de Isa Pantoja podría tener cierto pesar por haber criticado a su madre de manera pública. No obstante, Irene no quiso dar más detalles sobre cuál era el contenido de la conversación entre el cantante y su madre: “Me mantengo al margen de todo lo que quiera escribir a su madre. Sé que la ha escrito, que se ha puesto en contacto. Yo he salido escardada de sus problemas familiares y no quiero enterarme de las cosas”, zanjaba, en un intento por que los medios la dejaran de lado en todos los temas que incumben a su marido y a sus familiares.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre esta inesperada charla el protagonista en cuestión. Kiko Rivera estuvo presente a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de stories en los que hablaba sobre el concierto y sobre su nuevo single, eso sí, sin hacer alusión en ningún momento a la absolución de su madre. No obstante, este paso al frente a la hora de volver a ponerse en contacto con la tonadillera indica que el acercamiento entre ellos es muy posible, más aún sabiendo que el Día de la Madre está a punto de llegar.

Por su parte, Irene Rosales volvió a demostrar el estrecho vínculo que la une a la prima de su marido, Anabel Pantoja, defendiéndola ante los medios de comunicación en su participación en Supervivientes: “Ha querido llevar la alegría a la isla. Ella es así, muy intensa. Es una monstrua de la tele”, afirmaba, aclarando así que la ex de Omar Sánchez está dispuesta a coger el testigo de Olga Moreno y convertirse en la próxima ganadora del reality más duro de Telecinco.