Kiko Rivera e Isabel Pantoja continúan más separados que nunca. Nada hacía presagiar que madre e hijo pusieran punto final a su relación. Siempre han permanecido muy unidos y han mostrado públicamente el amor que se procesan. Si embargo, todo esto forma parte de un pasado que está empañando el presente y quien sabe si el futuro de ambos, ya que, por el momento, ninguna de las partes ha dado un paso al frente para solucionar sus problemas.

El 18 de octubre de 2020 es la fecha del origen del conflicto entre la artista y el cantante. Desde ese momento ya no había marcha atrás en una guerra que estaba a punto de comenzar y que todavía un año y medio después no ha terminado. Por aquel entonces, Kiko Rivera se sentaba en Sábado Deluxe para confesar que no estaba atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Fue entonces, cuando la intérprete de Marinero de luces llamó en directo.

“No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar. Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada”, dijo Isabel. Palabras que no sentaron nada bien a su hijo. Unos días después, el DJ se convertía en el ya conocido especial llamado Cantora: la herencia envenenada. Espacio en el que salió a la luz que la cantante todavía guardaba en una habitación de Cantora algunos de los enseres de Paquirri que en el pasado fueron presuntamente robados.

Su último abrazo

El pasado mes de septiembre, doña Ana, madre de Isabel Pantoja fallecía. Una noticia que dejaba completamente desolada a la artista. La pérdida de la abuela de Kiko se producía tan solo unos días antes de que se celebrara el enlace de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa. Enclave en el que se encontraba el marido de Irene Rosales cuando se enteró de la muerte de su abuela. No lo dudó y cogió el primer vuelo que había para poner rumbo a Cantora, para estar al lado de su madre y despedirse de este familiar tan importante para él.

Fue entonces, cuando Kiko e Isabel se vieron las caras después de haberse distanciado. Un momento que hizo historia y que contó el propio intérprete de Cicatriz en el Deluxe el 13 de octubre de 2021. 2Cuando llegué a Cantora acompañado de mi primo Manuel Cortés bajó una persona que trabaja para mi madre a abrirme la puerta de la finca (…) Cuando empiezo a llegar a la casa veo de lejos a una persona en el patio, me acercaba nervioso con el corazón saliéndoseme por el pecho y me doy cuenta de que es mi madre», comenzaba diciendo.

Tanatorio de Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales

Meses antes se dejaban ver públicamente en un momento complicado de la vida de Irene Rosales. El 6 de febrero de 2020 fallecía su madre, Mayte Vázquez, quien llevaba luchando varios meses contra una grave enfermedad.

Isabel acudía al tanatorio para arropar a la excolaboradora de Viva la Vida y estar también al lado de su hijo. Desde que se desatara el conflicto en octubre de 2020 madre e hijo solo han tenido un encuentro tras la partida de doña Ana, ¿cuál será el siguiente?