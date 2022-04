Las rencillas familiares del clan Pantoja vuelven a formar parte de la actualidad mediática de este Jueves Santo. Kiko Rivera ya está acostumbrado a que sus palabras generen polémica y lo cierto es que las publicadas durante la mañana de este 14 de abril tampoco han logrado pasar inadvertidas.

El dj ha tenido su particular manera de celebrar la Semana Santa. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido con su millón de seguidores una fotografía del Cristo del Gran Poder, en la que también ha incluido una imagen de su abuela, Doña Ana, fallecida el pasado 28 de septiembre a los 90 años, a causa de las dolencias que arrastraba por su avanzada edad.

Es ya un habitual que el marido de Irene Rosales recuerde y homenajee a la matriarca del clan en su perfil de Instagram. Sin embargo, en esta ocasión, lo que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido las reveladoras palabras con las que ha acompañado la instantánea: “Hoy Jueves Santo es inevitable acordarme de ti yaya. Como cada año hasta que caíste mala, me enseñaste a amar al Señor de Sevilla, el que está en todas las casas, el que nos cuida y protege Nuestro Gran Poder”, ha empezado diciendo.

Ha continuado su relato lamentando su pérdida, así como el hecho de que este año ya no pueda mandarle la fotografía del cristo que le enviaba cada año: “Yaya, este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca. Hoy estás tú más cerca de él que yo”, ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Llegados a este punto, Kiko ha querido aprovechar su mensaje para pedirle a su abuela que cuide y proteja a su familia, y en especial a su madre, un gesto de lo más inesperado, que ha llamado poderosamente la atención por la mala relación que el joven cantante sigue manteniendo con su progenitora, a quien echó de su vida hace más de un año. De este modo, ha añadido: “Pídele por todos. Por mamá, que, aunque no nos hablemos, esté bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo y este super beso para ti, de tu nieto, que no hay día que no te eche en falta. Disfrútalo desde arriba, que yo esté aquí abajo y espero sentirte”, ha concluido.

Era fácil de prever que Kiko Rivera se acordase de su abuela en esta festividad tan religiosa como es la Semana Santa, puesto que la parte más devota de Doña Ana era conocida por gran parte de la sociedad. Lo que nadie esperaba es que el intérprete de El conejo de la suerte fuese a compartir públicamente una oración a su abuela, y menos aún que en ella nombrase a su madre. Un gesto con el que quizá el marido de Irene Rosales esté dando el primer paso a una posible y soñada reconciliación con la tonadillera, a quien parece que, pese a sus desavenencias y su nula relación, sigue teniendo muy presente.

Cabe destacar que, en la misiva, Kiko ni si quiera se ha acordado de su hermana, Isa Pantoja, ni tampoco de su prima Anabel, la cual ha puesto rumbo a Honduras hace apenas unas horas para vivir la que tal vez sea una de las experiencias más duras de su vida. ¿Cómo habrán recibido ellas este nuevo paso al frente de Kiko Rivera?