La inesperada reacción de Isa Pantoja al conocer que su madre le ha desheredado

Isabel Pantoja ha vuelto a situarse en el ojo del huracán. Era el pasado 22 de marzo cuando la tonadillera acudía a la Ciudad de la Justicia de Málaga para declarar. Unos momentos muy complicados en los que decenas de medios de comunicación se agolpaban en las inmediaciones del juzgado para aguardar la llegada de la cantante, impidiendo incluso que pudiera avanzar. Por si fuera poco, tan solo dos días después, Gema López se hacía eco en Sálvame de una información en la que aseguraba que la intérprete habría desheredado a sus hijos, dejando todos sus bienes a su hermano Agustín. Un giro de los acontecimientos completamente inesperado para sus vástagos, especialmente para Isa Pantoja, que durante los últimos días ha intentado por todos los medios reunirse con su madre para darle fuerza y apoyo en esta situación tan difícil.

Muchos han sido los reporteros que han intentado saber cómo le ha sentado a la hermana de Kiko Rivera este nuevo paso al frente de su madre. De hecho, las cámaras de Gtres se encontraron con la colaboradora de El Programa de Ana Rosa el pasado 27 de marzo, momento en el que confesó estar mucho más tranquila después de haber tenido oportunidad de ver a su madre: “Uno tiene que mirar por lo suyo y ya está. Lo que ella quiera, está en su derecho de hacer lo que mejor le parezca”, admitía, validando la supuesta decisión de su madre a la hora de dejar fuera de su herencia tanto a la cantante como al DJ. Y es que, la joven se ha mostrado en todo momento muy preocupada por el estado de salud de su madre, motivo por el que ha dejado entrever que poco le importa el dinero con tal de que Pantoja recupere su felicidad: “Está bien”, desvelaba, dejando entrever que, pese a todas las informaciones que han salido a la luz sobre ella en los últimos días, Isabel está saliendo adelante con ayuda profesional y familiar.

Aunque no quiso hacer referencia a los reporteros allí presentes sobre cómo había sido ese esperado encuentro con su madre, Isa Pantoja aprovechó su presencia en El Programa de Ana Rosa el pasado día 28 para expresar qué le había llevado a presentarse en Cantora de manera inesperada: “Cuando vine a trabajar yo estaba muy tranquila porque pensaba que ella no se iba a presentar, pero al ver los vídeos me quedé en shock. Sabéis que no puedo tener contacto porque no tiene móvil y aunque eme transmiten que está bien, me lo dice mi prima Anabel que habla con alguien de allí directamente, al volver a Cádiz me angustié mucho y fui”, contaba, añadiendo además que necesitaba quitarse la espina y mantener una conversación larga y tendida con la tonadillera: “Salí mucho más tranquila. De toda la conversación que tuve con ella no toqué el tema del testamento porque no lo sabía”, continuaba asumiendo, aclarando que tampoco habló de su hermano ni del juicio, ciñendo la charla a “cosas nuestras”.