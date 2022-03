La familia Pantoja se ha tenido que enfrentar a un complicado momento. Este martes, poco antes de las 10:00 de la mañana, Isabel Pantoja llegaba a la Ciudad de la Justicia de Málaga para comparecer ante el tribunal sobre el presunto delito de insolvencia punible del que se la acusa y por el que se le piden tres años de prisión. Lo hacía en compañía de su hermano Agustín, así como de algunos agentes de la Guardia Civil, que la escoltaban. Se ha criticado duramente la presión que tuvo que sentir la cantante, rodeada por reporteros y cámaras que se agolpaban sobre ella, cuando en otras circunstancias y en el caso de otras personalidades se ha establecido una barrera para evitar este tipo de comportamientos.

La tonadillera aparecía en el tribunal con mascarilla negra, gafas oscuras y vestida de negro, quizás en señal de duelo por la muerte de su madre, doña Ana, el pasado mes de septiembre. Ya ante el juez, Isabel ofrecía sus explicaciones, pero se la veía muy afectada, con dificultades para contener las lágrimas.

Mientras que su hija menor, Isabel, comentaba en El programa de Ana Rosa cómo había visto a su madre y criticaba la aglomeración en torno a ella, su hijo, Kiko Rivera, guardaba silencio sobre el asunto y, en su lugar, hablaba sobre su relación con Irene Rosales: “no sé por qué se empeñan en querer separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué nos tienen tanta envidia o tanto odio. Lo que sí es sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero cariño”, escribía junto a una serie de imágenes en las que se le ve besando a su esposa. Un post con el que Rivera ha querido zanjar cualquier tipo de especulación sobre una crisis en su matrimonio, algo que ha perseguido de manera constante a la pareja en los últimos tiempos.

Sin embargo, su silencio en relación a la situación de Isabel Pantoja ha generado polémicas. No obstante, ha sido algo temporal. El dj ha esperado hasta casi veinticuatro horas después de que su madre compareciese ante el tribunal para pronunciarse sobre este tema y, una vez más, lo ha hecho a través de las redes sociales: “ayer fue un día complicado. Soy humano y tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito”, ha comenzado escribiendo.

“Cuando estamos enfadados y en caliente, podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos”, ha recalcado. El dj ha comentado que en ningún caso le desea ningún perjuicio a la artista: “espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo”, ha asegurado, aunque ha lanzado un mensaje de crítica hacia los que forman el círculo más íntimo de la tonadillera: “aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y, aunque le duela, separarse de quien no le hace bien”, ha sentenciado el hijo de Isabel Pantoja.

El dj ha querido zanjar su mensaje con una interesante reflexión: “la mejor defensa no es atacar, y alegrarse del mal ajeno se puede volver en tu contra, eso deberían de aprenderlo algunos. Si te equivocas pagas, y eso es algo que por suerte o por desgracia para otros es así”. A pesar de que Kiko Rivera ha querido dejar claro que no tiene vínculos con la familia de su madre, espera que no tenga ningún tipo de problema grave y sepa buscar la ayuda que necesita: “no se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuera un día de m***. Recuerden siempre, soy humano y aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre”, ha escrito junto a un corazón.