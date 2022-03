El mensaje de Kiko Rivera en un día clave para Isabel Pantoja

Este 22 de marzo ha sido un día oscuro para Isabel Pantoja, que ha vuelto a sentarse en el banquillo en calidad de imputada por un presunto delito de insolvencia punible. Un juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de Málaga, al que ha acudido acompañada de su hermano Agustín y visiblemente abatida por la posibilidad de ingresar de nuevo en prisión, puesto que son tres los años de cárcel que la Fiscalía solicita para ella.

El hecho de que sus hijos no hayan hecho acto de presencia en la vista no ha sido algo que haya llamado la atención, ya que su relación con el dj es inexistente desde que ambos se vieron enfrentados por la herencia de Paquirri, y su trato con Isa Pantoja es de todo menos cercano. El delicado estado anímico de la artista también parece haber enfriado el vínculo familiar que compartía con su sobrina Anabel, aunque lo cierto es que sigue siendo una de sus personas de confianza, después de Agustín.

Era casi una certeza que la tonadillera eligiese a su hermano como acompañante para acudir a las dependencias judiciales. Sin embargo, lo que nadie podía esperar es que tanto sus hijos como su sobrina fuesen a reaccionar de la manera en la que lo han hecho a la que ha supuesto una de las reapariciones más esperadas de la cantante, que ha interrumpido su encierro en Cantora para rendir cuentas con la justicia.

Cada uno a su manera, pero todos han querido manifestarse en este día clave para la sevillana. Isa lo ha hecho desde El Programa de Ana Rosa, donde ha quedado muy impresionada al ver el deteriorado aspecto físico de su progenitora y muy preocupada por la desagradable situación a la que se enfrenta en la actualidad. Siguiendo los pasos de su prima, Anabel también ha querido denunciar el trato que ha recibido la intérprete de Marinero de luces a su llegada a los juzgados. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde con este gesto ha tratado de mostrar públicamente su apoyo incondicional al que ella misma considera uno de los pilares fundamentales de su vida.

Kiko Rivera también ha querido tener su minuto de gloria. Ha dado la cara, aunque no ha sido para comentar nada que tuviese que ver con su madre. Es habitual que, en fechas tan señaladas como estas, el dj reaparezca en redes sociales con publicaciones de lo más polémicas que resulten atractivas para los medios de comunicación. Este martes no ha sido una excepción, ya que, lejos de querer permanecer en la sombra, Kiko ha querido aprovechar el día en el que su madre se ha sentado en el banquillo, en vez de para apoyarla como han hecho su prima y su hermana, para volver a dejar claro el amor que siente por su mujer, Irene Rosales. “No sé por qué se empeñan en querer separarnos, no sé por qué se inventan tantas mentiras, no sé por qué nos tienen tanta envidia o tanto odio. Lo que sí es sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero cariño”, ha escrito el cantante junto a un carrusel de cuatro fotografías en las que aparece besando a su esposa.

Hace tiempo que empezaron a aflorar los rumores de crisis en su matrimonio con Irene Rosales. Sin embargo, en todo este tiempo ambos se han encargado de desmentirlo a través de declaraciones de amor que se han dedicado en sus perfiles de Instagram. Ahora, parece que Kiko ha optado por volver a zanjar ese tipo de comentarios con un arrebato de amor que muchos han interpretado como una llamada de atención al haberse producido en el preciso momento en el que su madre estaba haciendo frente a uno de sus juicios más terroríficos.

La relación entre madre e hijo está completamente rota, o al menos eso es lo que han demostrado durante todo este tiempo. Con el fallecimiento de Doña Ana acercaron posturas haciendo creer que estaban a un solo paso de protagonizar la tan esperada reconciliación, pero nada más lejos de la realidad. Acabaron aún más distanciados, hasta el punto de que el dj no ha querido tener ni un solo gesto de compasión con su madre en el que tal vez sea su peor momento, puesto que a la posibilidad de ingresar en prisión se le suma la depresión que padece desde hace meses, tal y como ha anunciado su hija en El programa de Ana Rosa.