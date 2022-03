Podría decirse que la vida de Kiko Rivera ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Pese a que Isabel Pantoja era uno de los grandes apoyos del DJ, las desavenencias ocurridas entre ambos a raíz de Cantora: la herencia envenenada, provocaron que el marido de Irene Rosales recuperara su relación con Cayetano y Fran Rivera, siendo varias las ocasiones en las que se les ha visto juntos y demostrando que su amistad va in crescendo.

En un intento por estrechar los lazos entre hermanos, Kiko ha estado presente en la vuelta a los ruedos de su hermano Cayetano. Y es que, a consecuencia de la fractura de la clavícula izquierda que padeció, el diestro se vio obligado a estar alejado de su pasión temporalmente, hasta que ha tenido lugar el Festival de Herrera en Sevilla, un evento de lo más especial en el que ha compartido cartel con Finito de Córdoba, Curro Díaz, Ginés Marín y El Fandi. Como no podía ser de otra manera, en una cita de tal calibre no ha faltado el hijo de la tonadillera, que ha ejercido como perfecto espectador de la faena al retransmitir la gran labor de su hermano con el capote vía Instagram.

No obstante, Kiko se ha mantenido completamente hermético con todos los reporteros allí presentes, optando por guardar silencio a todas y cada una de las preguntas que le hacían. Una postura que no siguió a través de sus redes sociales, donde no tuvo reparo en admitir la ilusión que le hacía acompañar a Rivera: “Estos momentos no tienen precio, te quiero hermano”, escribía el marido de Irene Rosales en un vídeo en el que se veía cómo Cayetano se preparaba momentos antes de dar el pistoletazo de salida a la feria. En los distintos stories de la corrida, se escuchaba como el intérprete de Quítate el top animaba a su hermano mientras daba pases al toro, y unos minutos después, el DJ también se hacía un selfie en el interior de la plaza e informaba a sus seguidores de que se disponía a pasar una “tarde de toros” de lo más entretenida.

De esta manera, Kiko ha intentado hacer un paréntesis con respecto a todas las polémicas que han girado en torno a él en los últimos días. Una de ellas podría haber hecho tambalear su relación con Irene Rosales. Y es que, según admitió Chabeli Navarro en Sálvame, el DJ habría mantenido una conversación subida de tono con Amor Romeira, que por su parte, se ha mostrado muy dolida por la información que se ha dado públicamente y con la que se le vincula directamente con el hijo de Isabel Pantoja. Pero este no es el único frente abierto del cantante, que ya tuvo que digerir las críticas de todo el panorama televisivo nacional a raíz de una exclusiva en Lecturas en la que arremetía duramente contra su hermana, provocando así que la relación entre ellos sea insostenible y acercando posturas por otro lado con Anabel.