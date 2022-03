Los tres puntales de Kiko Rivera en una fecha muy señalada

No está siendo una época fácil para Kiko Rivera, pues su reciente ataque de gota y los rumores sobre su infidelidad llegan en una fecha muy especial para el DJ, el día que su padre cumpliría 74 años. Paquirri siempre ha sido muy querido por su familia y, tal y como ha afirmado su hijo en redes sociales, le echa de menos cada día. “Te echo mucho de menos papá, aunque no llegara a conocerte. Estés donde estés, hoy soplaremos las velas juntos porque yo te siento aquí conmigo”, ha escrito junto a una fotografía antigua del pequeño Kiko en el regazo del torero.

El cumpleaños de su padre es una fecha muy importante para el hijo de Isabel Pantoja y cada año intenta rendirle homenaje dedicándole unas sinceras y emotivas palabras, además de mandarle, junto a su madre, un ramo de rosas al cementerio. Sin embargo, este año parece que las cosas van a ser muy diferentes, pues desde que se desatara la guerra mediática entre ambos en octubre de 2020, este gesto lo hacen de manera individual.

La felicitación del marido de Irene Rosales en su cuenta de Instagram ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores, quienes han querido mostrarle su apoyo a través de los comentarios. “Qué pena lo poco que disfruto de ti…ánimo y sé feliz” o “Felicidades al mejor torero, nos dio una gran lección de valentía y generosidad. Él siempre estará contigo”, han sido algunas de las muestras de cariño. No obstante, no han faltado los comentarios llenos de intenciones, haciendo referencia a la relación del protagonista con su hermana y su madre: “Aferrarse a los que no están y dar de lado a los que tenemos, y podemos sentir y amar, es un gran error. Ama, perdona y vive en el presente y el ahora. Él ya no siente, los que están vivos, sí”, ha compartido una usuaria en el post.

Más cerca de su mujer

Por si todo esto fuera poco, el sevillano vuelve a estar envuelto en varios escándalos de infidelidades a su mujer, motivo por el que su matrimonio se ha tambaleado en más de una ocasión. La prensa comunicaba hace unos días que la pareja se encontraba en mitad de una crisis, llegando a hablar incluso de separación. No obstante, el DJ ha reaccionado a los rumores publicando una instantánea junto a Irene Rosales, acompañada de un texto que ha dejado muy claro el punto en el que se encuentran: “Love. Por siempre juntos”. Además, horas antes de esta publicación que no deja lugar a dudas, Kiko compartía también la siguiente declaración en su Instagram: “Seguiré siendo el mismo siempre, seguiré haciendo lo que más me gusta del mundo que es crear. Seguiré en la música. Seguiré en twitch. Seguiré con mis amigos de siempre y sobre todo seguiré aquí con vosotros! Seguimos avanzando amigos/amigas. Os quiero”.

Reencuentro de hermanos

Pero no todo es tan turbio en la vida del DJ, pues parece que la relación con su hermano Cayetano Rivera va viento en popa. Aunque no se sabe si ha vuelto a refugiarse en él para huir de las polémicas o lo ha hecho con otra intención, lo que sí queda claro es que están más unidos que nunca. Kiko se reunía con él el pasado viernes 4 de marzo para celebrar el cuarto cumpleaños de su sobrino Cayetano. Eva González y el torero le organizaban a su pequeño una fiesta por todo lo alto, inspirada en la película infantil Madagascar, a la que no han faltado ni el intérprete de Cuento de Hadas ni su mujer Irene, desmintiendo de esta forma los rumores sobre una posible crisis matrimonial. La única fotografía del evento ha sido la publicada por Cayetano y Kiko en sus redes sociales, lo que deja entrever que quien no ha asistido a la celebración ha sido el tercero de los hermanos, Fran Rivera. Lo único seguro es que, tras romper la relación con su hermana Isa Pi, el DJ está recuperando el tiempo perdido junto a su hermano.