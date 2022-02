Todo sobre el último escándalo de Kiko Rivera: pillado en actitud cariñosa con una mujer

Una bomba soltada por Socialité podría poner en jaque la relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. La reportera Anabella Otero ha anunciado que una persona muy cercana al DJ estaría haciendo circular por todas las redacciones un vídeo de él con una chica “en situación comprometida”. Un contenido que podría acabar fulminantemente con sus casi seis años de matrimonio.

La presentadora del espacio televisivo, Nuria Martín ha establecido conexión con el paparazzi Pablo González para conocer más detalles de la noticia. “Es un vídeo que se grabó estas Navidades. Una vez más, los amigos de Kiko vuelven a traicionar la amistad de este chico. Quieren dejarle en evidencia y beneficiarse”, ha comenzado relatando el conocido como El Calvo. “Si sale a la luz, te puedo decir que es el fin del matrimonio con Irene. En esta ocasión, no va a poner ni peros ni excusas, ni va a intentar salvar a su marido, te lo aseguro”, ha continuado explicando.

La conductora del programa ha querido indagar y conocer todos los detalles del vídeo, preguntando a Pablo si se trata de un vídeo sexual. “Por no tener un problema, porque Kiko últimamente siempre está amenazando con demandarme, no te quiero contestar a esa pregunta”, ha respondido él. Sin embargo, ha querido dejar claro que si el contenido sale a la luz, ese va a ser el motivo por el que Irene abra los ojos definitivamente. En cuanto a la pregunta de si la pieza podría filtrarse en las redes sociales, El Calvo ha respondido: “La intención de este vídeo es que la implicada pise algún plató de televisión. Si el vídeo no llega a estar en alguna redacción por su contenido de alto voltaje, en las redes se podría ver y luego, esta chica ser catapultada a los platós de televisión”.

Parece tratarse de un material registrado en una fiesta celebrada en Navidad, en la que no se permitieron teléfonos y alguien consiguió grabar las imágenes para negociar más adelante con ellas. “Siempre Kiko ha sido traicionado por sus mejores amistades. No se rodea de personas que no tengan un interés detrás de él. Son pocos los que están con él de una manera fiel”, ha acusado el paparazzi. No obstante, el vídeo no podrá salir en los medios de comunicación, pues sería un acto ilegal. “Además, está grabado en interiores, en una propiedad privada y dudo mucho que se pueda publicar en cualquier medio”, ha explicado el entrevistado. Da igual forma, las personas implicadas en la pieza sí podrían sentarse en los platós de Mediaset para contar su contenido. Sea como fuere, la noticia es grave y, como ha sentenciado Pablo, “sería lo que dinamitase la relación, porque Irene no podría salir a dar la cara”.

Frente a esta situación, Suso Álvarez no ha tardado en levantar el teléfono para ponerse en contacto con el afectado y asegura haberle visto bastante cabreado. “Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada”, ha declarado. El colaborador de Viva la vida ha explicado que el hermano de Isa P estaba tranquilo por el vídeo, pero “que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales”. El amigo del primo de Anabel Pantoja ha concluido que este tenía “la conciencia muy tranquila”, a lo que Raquel Bollo ha añadido: “Si él tuviera alguna duda de ese vídeo, no sería tan rotundo a la hora de decir que es mentira”. No obstante, parece que cada vez hay más testigos del material. El paparazzi Diego Arrabal ha querido pronunciarse y ha asegurado saber fecha exacta del vídeo, lugar, lo que se ve y el motivo por el cual no se puede ver. “Por la fecha en la que se grabó el vídeo, ya estaba con Irene Rosales. Yo no he visto el vídeo, pero me creo a la fuente de donde viene”, ha sentenciado.