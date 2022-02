La significativa muestra de cariño de Kiko Rivera hacia Anabel Pantoja

Kiko Rivera ha tocado fondo. El hijo de Isabel Pantoja se sigue encontrando en plena guerra familia. Lleva más de un año sin mantener contacto con su madre y, desde hace unos meses con su hermana, Isa Pantoja. También, se distanció de Anabel Pantoja, aunque parece que la relación entre los primos va mejorando con el paso de los días. Este pasado martes, el DJ entraba en directo en Sálvame para revelar cómo se encuentra, ya que además de los conflictos personales que tiene con algunos miembros de su familia, no atraviesa su mejor momento de salud porque le ha dado un ataque de gota, dolencia que lleva padeciendo ya varios años.

Por este motivo, el cantante se encuentra en su domicilio de Sevilla guardando el máximo reposo posible. Durante su intervención con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, el hijo de Paquirri contaba que lleva así desde “el 11 de enero”. “Me ha dado fuerte esta vez. Ahora mismo estoy haciendo reposo, todo el tiempo que puedo la pierna en alto y con medicación para los dolores”, se lamentaba desde el balcón de su casa.

Kiko reconocía que no ha cuidado estas semanas su alimentación lo que ha incentivado que la enfermedad persista más que en otras ocasiones en las que la ha sufrido. Mientras el artista explicaba a José Antonio León su situación, Anabel se encontraba en el plató y mientras su primo explicaba su situación, ella hacía hincapié en que ha comido “mucha carne roja”. Palabras que escuchaba el marido de Irene Rosales y que no tardabe en responder. “Me he hartado de carne, Anabel. Tú lo sabes que me gusta mucho”, comentaba con mucho humor. “¿Me está escuchando?”, respondía la colaboradora.

Era entonces, cuando el intérprete de Cicatriz le lanzaba un bonito mensaje con el que enterraba así el hacha de guerra públicamente. “Por cierto, tengo muchas ganas de verte, prima”, decía Kiko con una sonrisa.

Después de escuchar esta frase con la que se dejaba claro un acercamiento entre ellos, Anabel Pantoja sonreía y, es que la influencer tampoco atraviesa su mejor momento personal desde que salió a la luz su separación con Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa.

«Que le diga José Antonio que si el dolor empieza por el pie por qué le afecta tanto a la rodilla», se preocupaba Anabel. El presentador interrumpía y decía que era una pregunta absurda y era él mismo el que formulaba a Kiko que si quiere a su prima. «Pues claro que la quiero, como no la voy a querer», contestaba el hijo de la tonadillera. Sobre si cree que le llamará su madre para saber cómo está, Kiko Rivera se sinceraba y apuntaba a que «no creo. Pero ya sabéis que tengo a mi mujer y a mis hijas, y bueno a mi prima que, ahora hablo mucho con ella. Y bueno vente aquí que quiero darte un abrazo», terminaba explicando el DJ.