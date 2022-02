No pasará a la historia el 38 cumpleaños de Kiko Rivera, ni mucho menos. La recrudecida guerra con su familia hace que esté lejos de ser idílico pero tiene la suerte de contar con Irene Rosales como principal sostén y punto de apoyo. Desde hace años que su mujer es el pilar de su vida, así como la alegría son sus dos hijas en común.

Así se ha encargado ella misma de demostrarlo en una nueva demostración de amor sin parangón. Aprovechando la fecha del dj, Irene se ha deshecho en elogios hacia la figura de su marido con un emotivo post en Instagram que va mucho más allá de una felicitación convencional. Kiko está sumido en un fuego cruzado con su hermana Isa Pantoja a raíz de su entrevista de la pasada semana. Han sido días muy duros y por eso su esposa ha querido reforzarle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

«Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre ♥️ @riverakiko». Ese es el mensaje que ha escrito Irene Rosales para felicitar a Kiko, acompañado de una imagen romántica de ambos abrazándose en una piscina.

Unas palabras preciosas que no es difícil imaginar que hayan reforzado a un Kiko Rivera acostumbrado a estar siempre en el ojo del huracán, máxime tras la nueva polémica con su hermana. Irene Rosales ha querido dar un paso de gigante para mostrar públicamente y sin remilgos su máximo apoyo a su marido. Sin duda, la mejor manera de enterrar las voces que apuntan a una crisis en el matrimonio.

La sevillana se había alineado del lado del padre de sus hijas el pasado sábado, pero no con tanto sentimiento como en su felicitación en redes. «Yo sabía que mi marido había hecho una exclusiva, pero no sabía el contenido. A mí me sorprendió el titular y cómo ha sonado, yo no voy a excusarlo porque a mí no me ha parecido bien, ha cometido el fallo de contar eso públicamente y ha pedido disculpas». No obstante, condenaba los ataques que está recibiendo: «Creo que no hay que machacarlo como se lo está machacando con ciertas palabras y ciertos adjetivos. Se puede opinar sobre la portada, pero no hay que lapidar a las persona», dijo al micrófono de Luis Rollán para Viva la Vida.

Unas palabras que no gustaron nada a Isa Pantoja, que arremetió contra Irene Rosales: «No hago responsable a Irene de lo que dice mi hermano…pero cuando se traspasan ciertas líneas hay que dar un pasito al frente, en esta ocasión lo he echado de menos. Si no tienes argumentos para defenderlo ni tampoco para mostrarme un poquito de empatía públicamente, entonces mejor no hagas declaraciones apoyándolo…», dijo Isa Pantoja.