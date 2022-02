Es evidente que Kiko Rivera se ha convertido en el gran protagonista de la semana. Era el pasado miércoles cuando Lecturas sacaba a la luz su última entrevista con el DJ, en la que éste hacía unas declaraciones en las que dejaba en muy mala posición a su madre y especialmente a su hermana. Sus palabras no gustaron a la audiencia ni a los colaboradores de Telecinco, que así lo han expresado cuando han tenido oportunidad, aprovechando además para dar todo su ánimo a Isa Pantoja.

Ante las polémicas afirmaciones del cantante, el foco de atención se puso directamente en su familia. Muchos han sido los medios de comunicación que han intentado conocer la opinión de sus seres queridos tras esta exclusiva, pero Luis Rollán se ha trasladado hasta Sevilla para hacer que Irene Rosales despejara algunas dudas para el que fue su programa, Viva la vida, y vaya si lo ha conseguido. La esposa de Kiko acudía a la capital andaluza para presenciar el desfile de la colección de Raquel Bollo en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Un momento de lo más especial que podría haberse empañado al verse visto obligada a dar su punto de vista acerca de todo lo acontecido en los últimos días: “Estoy disfrutando del desfile de Raquel, he venido para apoyarla en su día y para que disfrute con toda su gente, y yo estoy bien. Me vais a perdonar pero no quiero entrar en dar declaraciones con respecto a la entrevista que ha hecho mi marido. Si todos me conocéis sabéis que jamás voy a decir nada de mi marido delante de las cámaras, pero de puertas para dentro si algo me parece mal o me parece bien se lo digo a él y siempre le doy mi opinión, pero él es adulto”, comenzó explicando la sevillana en un intento por defender a su marido.

Su testimonio no consiguió convencer a los que fueron sus compañeros, siendo la presentadora quien ha querido saber más sobre el tema al preguntar a Irene si era conocedora del contenido de la entrevista: “Yo sabía que mi marido había hecho una exclusiva, pero no sabía el contenido. A mí me sorprendió el titular y cómo ha sonado, yo no voy a excusarlo porque a mí no me ha parecido bien, ha cometido el fallo de contar eso públicamente y ha pedido disculpas”, apuntaba Irene, que pese a las durísimas palabras de Kiko cree que éste no merece los ataques que está recibiendo: “Creo que no hay que machacarlo como se lo está machacando con ciertas palabras y ciertos adjetivos. Se puede opinar sobre la portada, pero no hay que lapidar a las personas”, zanjaba contundente.

La actitud de Rosales sobre todo lo sucedido parecía no haber gustado a Asraf, para quien ha sido inevitable mostrar su rostro de desconcierto y así se lo contaba Emma a Irene: “Ya he dicho lo que pienso, lo único que digo es que mi marido ha hecho muy mal en decir esas declaraciones, lo haya vivido o no eso se debería haber quedado en la intimidad. Simplemente digo que la gente puede juzgar la entrevista que ha hecho, pero no puede ponerle ciertos calificativos a una persona”, finalizaba, demostrando que sigue al pie del cañón junto a Rivera pese a algunos de sus movimientos. Además, ha querido poner el broche de oro a su conexión con Viva la vida desvelando en qué punto se encuentra en su relación: “En la relación de mi marido y yo no hay ningún tipo de crisis. Estamos bien, si quieren inventar algo están en su derecho, pero yo no tengo que dar explicaciones. Lo que tengo que decir a mi marido se lo he dicho a él, y no tengo por qué decirlo públicamente”, señaló.