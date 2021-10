El desprecio de Isabel Pantoja a Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja

Asraf Beno e Isa Pantoja llevan ya cerca de tres años de amor. Se conocieron cuando ambos entraron a formar parte de la casa de Gran Hermano VIP y, desde entonces han afianzado cada vez más su relación. Este sábado, el modelo ha acudido en calidad de colaborador al programa de Viva la Vida y ha sido en el citado formato donde ha abierto su corazón en La escalera de las emociones, sección donde cuenta los secretos mejor guardados de su vida.

Beno ha reconocido no sentirse aceptado nunca por su suegra, Isabel Pantoja. “Sé que no es una suegra normal. La conocí en Nochevieja, había mucha gente y lo pasamos muy bien», ha contado. Después coincidió con ella en su cumpleaños y no fue “una situación agradable”, ha explicado, ya que Isabel invitó a la celebración a Omar Montes, expareja de Isa Pantoja.

“La situación del día del cumpleaños me hizo bastante daño. Invitan al ex de tu pareja a quien yo no he visto en mi vida. Fue un desprecio hacia Isa porque no es de buen gusto, también para mí», ha desvelado. No todo iban a ser reproches hacia la tonadillera y Asraf también ha dado a conocer algunos de los mejores momentos que ha vivido junto a la intérprete de Marinero de luces. «Hemos tenido muchas conversaciones y he tenido momentos buenos con ella. Obviamente entiendo que tenga cierta desconfianza hacia mí, pero no lo comporto porque me duele. Ella sabrá. Yo estoy tranquilo», ha dicho sincero.

Por otro lado, ha dado su opinión sobre si Isabel Pantoja acudirá a su enlace con Isa. «Creo que sí irá a nuestra boda. En el fondo sabe que soy buena gente. No le han gustado ciertas cosas que he dicho en televisión, pero algo de cariño sí me tendrá», ha explicado positivo.

Otro de los temas que ha tratado Asraf Beno es el relacionado con Kiko Rivera. Actualmente el DJ no mantiene relación con su hermana ni con su prima, Anabel Pantoja. Un nuevo distanciamiento que pone en jaque al clan Pantoja, pues contra todo pronostico, sí ha tenido un acercamiento con su madre, algo que parecía que no ocurriría. “Me llevo súper bien con él y coincidimos en muchas cosas, pero hay veces que tiene que pensar en cómo decir las cosas porque en ocasiones me hace daño. Entiendo que tenga problemas con su hermana, pero que no me meta a mí. Es muy impulsivo y a veces le fallan las maneras al hacer las cosas. Yo no hablo de sus cosas familiares y también sé cosas”, ha revelado Asraf.

De Irene Rosales, el colaborador se ha desecho en halagos. “Solo puedo decir cosas buenas de ella. Está pendiente de su marido y es una madraza. Yo empatizo con ella muchas veces y cuando la veo siento que esa situación también la he vivido”, ha terminado diciendo.