Todo lo que toca lo convierte en oro. Omar Montes es imparable. Durante los últimos años su música le ha colocado en uno de los artistas regaetoneros de nuestro país más escuchados, además hasta a debutado como modelo en un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. También es uno de los participantes del concurso de retos de la productora de Pablo Motos, El Desafío. Aunque eso no es todo, porque ahora ha salido a la luz que ha fichado por Idol Kids, formato donde Isabel Pantoja formó parte del jurado en su primera entrega.

El cantante y la tonadillera forjaron una bonita amistad cuando ambos participaron en el reality de Supervivientes. Después de terminar el concurso, Omar ha revelado en alguna ocasión que sigue manteniendo contacto con la artista que en estos momentos se encuentra en el punto de mira debido al conflicto familiar con su hijo, Kiko Rivera. De esta manera, la intérprete de Marinero de luces no recibe buenas noticias, ya que su contrato millonario con Mediaset, que incluía su participación en el concurso más extremo de la televisión, ser jurado de Idol Kids y Top Star, ha llegado a su fin y no precisamente con buenos datos de audiencia.

Es por este motivo por el que la cadena ha apostado por renovar los coachs para la segunda edición del concurso musical infantil. Según avanzó Yotele, el ex de Isa Pantoja, Ana Mena y el dúo Camela serán los integrantes de la mesa de jurado de la próxima temporada.

Y eso no es todo, porque Omar Montes ha lanzado su primer libro titulado Mi vida mártir. Un escrito en el que el cantante habla del bullying, la delincuencia, las drogas, las peleas que ha acabado en polémica. Varias personas han desacreditado su testimonio. Primero su propio padre y después lo hizo un examigo. Ante el revuelo generado las cámaras de la agencia Gtres buscó al protagonista de esta historia para que aclaráse lo ocurrido. «Mi libro ha salido hoy y ya es número 1 de ventas», le dijo a la reportera. «En este libro no vais a encontrada nada que no sepáis…la vida de un chaval de barrio», añadió sincero.

«Con este libro o acabo preso o me hago famoso. 6 de octubre disponible en las mejores librerías, y en las peores también. Gracias a @borisizaguirre por el prólogo y a @luissalvador por darle luz entre tanta tinieblas. Prrrrr #mividamartir», escribió en un post el día que anunció que iba a lanzar una biografía que desde luego, no ha pasado desapercibida.