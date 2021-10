Después de la tormenta llega la calma. Dicen. Kiko Rivera e Isabel Pantoja cada vez están más cerca. El pasado mes de septiembre fallecía doña Ana, madre la tonadillera, a a los 90 años de edad. Motivo por el cual el DJ y la artista se reencontraron. En el momento de lo ocurrido el hijo menor de Paquirri se encontraba en La Graciosa, ya que se iba a celebrar el enlace de Anabel Pantoja. Tras unas horas de reflexión y algún que otro consejo tanto por parte de su prima como de Raquel Bollo, el marido de Irene Rosales hizo la maleta y puso rumbo a Cantora para dar el último adiós a su abuela. A partir de ahí hubo un acercamiento entre la artista y el cantante. Tanto es así que van a volver a verse las caras en unos días.

Será la próxima semana cuando Isabel y Kiko vuelvan a estar juntos en medio de esta guerra familiar en la que llevan inmersos desde hace un año. Además, también acudirán a la cita Irene Rosales y sus dos hijas. El enclave no podía ser otro que Cantora, finca que vio crecer al hermano de Francisco y Cayetano Rivera. “Este programa confirma que Kiko Rivera, Irene Rosales y sus dos hijas”, ha dicho Carlota Corredera durante la emisión de Sálvame este viernes.

El encuentro se ha retrasado, según afirma el citado formato debido a que tenían que acercar posturas entre Irene e Isabel. Durante todo este tiempo, la excolaboradora de Viva la Vida tomó la determinación de mantenerse a un lado en todo este conflicto. De hecho, dejó la televisión para evitar más polémicas al respecto. «Es un cúmulo de todo lo que llevo desde hace un año y medio hasta ahora, que he pasado por muchas situaciones. He estado prácticamente un año de hospitales con mis padres con un resultado horrible, pero es que seguidamente ha pasado todo el conflicto familiar de Kiko», dijo en su despedida.

Sin embargo, parece que la tensión en el clan Pantoja no termina de desaparecer. Este sábado Isa Pantoja se convertirá en la invitada estrella de Sábado Deluxe. Espacio donde concederá una entrevista explicando cómo se siente en medio de huracán mediático. Hace unos días, la hija de la cantante estalló contra su hermano por unas declaraciones que el DJ dio a Lecturas. “Estoy harta de sus pullitas”, dijo visiblemente molesta. La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha procurado mantenerse en un segundo plano durante la guerra entre su madre y su hermano, pero no ha sido suficiente, pues se ha convertido en un daño colateral de un conflicto que no le pertenece. ¿Solucionará sus problemas con Kiko Rivera?