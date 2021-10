Irene Rosales se planta ante el nuevo drama de los Pantoja

Irene Rosales lleva años demostrando que su amor por Kiko Rivera es casi infinito. La nuera de Isabel Pantoja ha sido el pilar fundamental en el que su marido se ha apoyado en los dramas más convulsos y recientes de su vida. Su adicción a las drogas y la ruptura y guerra con su madre y su tío Agustín son dos batallas que el músico lleva años librando casi en paralelo en los que Irene ha tenido un papel clave. La andaluza le apoya, pero también le centra y aconseja, manteniéndole los pies en la tierra cuando más lo necesita.

Pero el giro de guion generado tras la muerte de doña Ana ha sido la gota que ha colmado el vaso de Irene, que ha estallado ante la prensa y se ha plantado como nunca antes. Irene abandonó la isla de la Graciosa a pocas horas de la boda de Anabel Pantoja, después de que su marido decidiese quedarse en Sevilla y no regresar a Canarias para acompañar a su prima en su gran día. En un principio, se dijo que Kiko “no tenía el cuerpo para fiestas”, pero a lo largo del fin de semana ha salido a la luz el tremendo disgusto del hijo pequeño de Paquirri con su prima, que según ha contado Kiko Matamoros, habría malmetido entre madre e hijo.

Con Anabel en las islas viviendo los días posteriores a su enlace junto a los invitados que todavía están allí y Kiko recluido en su casa durante todo el fin de semana a fin de evitar a la prensa, Rosales se ha dado de bruces con la realidad en la mañana de este lunes.

Nada más poner un pie en la calle la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha encontrado con numerosos reporteros de agencias y televisiones que trataban de conocer detalles de lo ocurrido, además de su opinión.

En un gesto inesperado, Irene Rosales se ha plantado ante los periodistas asegurando que quiere permanecer al margen del nuevo drama de su familia política y que no tiene nada que aportar. La madre de las pequeñas Ana y Carlota se ha mostrado muy molesta con los compañeros de la prensa, a quienes visiblemente nerviosa les ha asegurado que no pensaba hablar y que “al final le voy a dar un porrazo al coche y me voy a enfadar”. Además, Irene ha recordado que si ella dejó la televisión fue para no tener que dar la cara ante este tipo de situaciones, recordando que “no es un tema que tiene que ver conmigo y yo ya me quité de la tele”.