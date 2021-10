La familia Pantoja se ha tenido que enfrentar a momentos complicados en los últimos días. La muerte de doña Ana a mediados de semana supuso uno de los golpes más duros a los que ha tenido que hacer frente la familia. Kiko Rivera viajaba de manera urgente a Cantora y se reencontraba con su madre, a la que no veía desde hace un año. El dj tomaba además la decisión de no asistir a la boda de su prima Anabel, prevista para finales de semana en la isla de La Graciosa. La propia Anabel Pantoja también viajaba a Cantora pero, finalmente, decidía seguir adelante con la celebración de su boda con el beneplácito, según ha trascendido, de su tía Isabel.

A pesar de que el enlace ha estado cargado de momentos de emoción, un día después de la celebración en Canarias, Anabel volvía a Madrid y reaparecía en el plató de Sábado Deluxe. La colaboradora se mostraba triste y abatida y confesaba que su primo había dejado de seguirla en redes sociales y que además había evitado mandarle algún tipo de mensaje para felicitarla por su enlace. Han sido varias las críticas que Anabel ha recibido a raíz de esta celebración ya que, en realidad, la pareja se había casado una semana antes por lo civil y la celebración en la playa podía haberse pospuesto. Aún así, hay que tener en cuenta que Anabel ya había tenido que cancelar su enlace en varias ocasiones debido a diferentes circunstancias.

Pese a que ni Anabel ni Kiko han querido aclarar los motivos que han llevado a este distanciamiento, Kiko Matamoros ha dado algunas pistas. Este domingo, el colaborador intervenía en Viva la vida, donde ha revelado alguna de las claves de este enfrentamiento, que van más allá del fallecimiento de doña Ana. Matamoros ha confirmado que fue Anabel quien provocó que el DJ dudara a la hora de decidir si viajaba a Cantora por la muerte de su abuela. Según ha apuntado, Anabel le dice “que no le van a abrir la puerta y que no es bien recibido, que Isabel ya no lo considera ni su hijo”. A tenor de esto, Kiko considera que su prima ha estado enturbiando la relación con su madre.

Tal como confirma el colaborador, Raquel Bollo es quien convence tanto a Kiko como a Isa Pi de que regresen a Cantora para acompañar a Isabel: “es un momento trascendental, que no te pese toda la vida el no haber estado ahí y darle un beso a tu madre”, dijo Raquel a ambos. Una versión que coincide con las palabras de Belén Esteban, que aseguró que fue Raquel Bollo quien le animó a volver.

Matamoros también ha explicado cómo fue el reencuentro entre madre e hijo. Según ha revelado, ambos se fundieron en un abrazo y la artista le dijo que llevaba tiempo queriendo verle y que nunca le había prohibido la entrada a la finca. “Él sale con el convencimiento de que su prima le ha traicionado y le ha ocultado la verdad”, ha sentenciado el colaborador.

De la misma manera, ha insistido en que ni Kiko Rivera ni Isabel Pantoja querían que la boda se celebrara y por eso el dj le pidió a su mujer que regresara a Castilleja de la Cueva con sus dos hijas.