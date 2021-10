Directamente aterrizada en Madrid después de vivir en primera persona la boda de Anabel Pantoja, Belén Esteban, ha acudido a Sábado Deluxe donde ha contado cómo fueron los momentos previos al enlace cuando salió a la luz que doña Ana había fallecido. “Ayer hablé con Kiko”, ha empezado diciendo. “Él no sabía si ir o no a Cantora. Él me dice que lo cuente y fue Raquel Bollo la que le dijo ‘Kiko tienes que ir’. No porque el no quisiera ir, sino porque estaba indeciso”, ha explicado Belén ante la atenta mirada de los colaboradores.

«Cuando Kiko se entera de lo de la abuela, él mismo piensa ‘tengo que ir’, pero le daba cosa porque después de todo lo que ha pasado con La herencia envenenada. Le falaba ese empujón porque claro no sabes cómo van a reaccionar…», ha revelado Belén.

Belén Esteban, también ha confesado la pena que sintió por toda esta situación.“Kiko la dijo a Irene que se quedara en la boda”, ha indicado la tertuliana. «Para ellos-Kiko e Irene- fue un palo muy gordo lo que pasó, a mí se me caía el alma a los pies viendo a Irene Rosales con cuatro maletas y dos niñas volviendo a la península solas para estar con Kiko», ha expresado.

Esteban, tuvo la oportunidad de hablar con Irene y esta le explicó el motivo por el que tomó la decisión de regresar junto al cantante lo antes posible. «‘Belén a mi cuando me pasó lo de mis padres mi marido estuvo conmigo’», ha contado. Es en ese momento cuando Jorge Javier Vázquez apoya la decisión de la excolaboradora de Viva la Vida. «Teniendo los bajones emocionales que tiene Kiko… es normal que su mujer vaya a estar con él», ha dicho. Por su parte, Kiko Matamoros: «Yo creo que ella tenía que estar al mando del barco, no podía dejar a Kiko solo en ese estado rodeado de sus amigotes, por lo que pudiera pasar», ha sentenciado

En las últimas horas, Kiko Rivera ha tomado una decisión. Resulta que ha preferido dejar de seguir en las redes sociales a Anabel Pantoja. Movimiento que ya hizo en el pasado cuando tuvieron un distanciamiento. Ante este unfollow en la plataforma de Instagram, Anabel ha preferido quitar hierro al asunto. Este sábado, la recién casada ha entrado en directo en el Deluxe y explicó que ella no tenía ningún problema con su primo y que si él lo tiene no tiene nada más que coger el teléfono y llamarla. “Yo solo espero que esté bien. Lo más importante es que ha tenido un acercamiento con su madre”, ha dicho con cierta tristeza la mujer de Omar Sánchez. Pese a este detalle, Anabel no ha seguido la mismas directrices que el intérprete de Cicatriz, pues ella sí le sigue teniendo en sus redes sociales. ¿Solucionarán una vez más sus diferencias?