Anabel Pantoja, destrozada por la actitud de Kiko Rivera

Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero en el entramado familiar del clan Pantoja Rivera parece que, por el momento, no será posible. El pasado viernes, Anabel Pantoja celebraba su boda en una romántica ceremonia en la isla de La Graciosa. Hasta allí se desplazó unos días antes para poder preparar todo in situ, sin embargo, tras la muerte de su abuela, doña Ana, cogió un vuelo para poder estar al lado de la tonadillera, quien estaba muy unida a su madre. Junto a la colaboradora de Sálvame también viajó, Kiko Rivera, Isa Pantoja y Raquel Bollo.

Llegaron por la noche a Cantora, lugar que fue testigo del reencuentro entre el DJ y la artista después de meses sin verse. El cantante no durmió en la finca, sino en su domicilio de Sevilla y al día siguiente mantuvo una conversación con su prima en la que le pidió que no celebráse su boda, que no era el momento. Finalmente, la influencer tomó la decisión de seguir con sus planes, pero el hijo de Paquirri y su mujer, Irene Rosales, no acudieron. Ese fue el principio del fin de la relación entre los primos.

Este sábado, Anabel ha entrado en directo en el Deluxe para dar a conocer cómo se encuentra tras pasar por el altar. “Ha salido todo muy bien y ha sido muy bonito”, ha comenzado diciendo. Sin embargo, instantes después era María Patiño quien la preguntaba sobre el unfollow de Kiko en Instagram. “No lo sé… yo le llamé el día de la boda antes de irme para el pueblo y hablé con Irene, la dije que estaba muy nerviosa que quería hablar con Kiko para saber cómo estaba después de todo y me desahogue´con ella. Irene me dijo que estuviera contenta, feliz y que disfrutara…”, ha comenzado diciendo Anabel Pantoja.

“Le dije que, por favor, le dijera a Kiko que me llamase y no me llamó más”, ha añadido con dolor. “No sé si tiene un problema conmigo, yo con él no…”, ha recalcado a Jorge Javier Vázquez. “Su ausencia está más que justificada, entonces no entiendo…”, ha explicado Anabel. “Yo más no puedo hacer, le llamo antes de mi boda, estoy con él en un momento duro…”, ha continuado explicado. “Él me pidió perdón por no venir a mi boda y yo lo entendí. De hecho, le dije que gracias por haber hecho el esfuerzo de venir”, ha contado Anabel sobre las horas en las que el artista pudo estar con ella en Canarias.

Después, Anabel Pantoja ha aclarado que ella pidió que se quedará Irene con sus hijas para que pudieran estar en la celebración, aunque no fue posible. La mujer de Kiko Rivera dio su correspondiente explicación y la sobrina de la intérprete de Marinero de luces la entendió. “Si él tiene algún problema que llame que yo le explico todo porque no tengo ningún problema”, ha revelado Anabel.

«Me levanto por la mañana el día que me caso y mando un mensaje a dos personas que no pueden venir. También llamé a Kiko y claro, si una persona te llama en el día más importante de tu vida para decirte que te quiere que le vas a echar de menos y después no obtienes respuesta… Tampoco me han escrito y me han dicho ‘oye mira que guapa ibas’… nada… Cada uno decide lo que hace. Yo lo único que deseo es que él esté bien y de lo que más me alegro es de que haya tenido un acercamiento con su madre», ha terminado diciendo. Jorge Javier ha agradecido el gesto de su compañera y ha sido cuando Anabel Pantoja ha roto a llorar, ya que han sido días de muchas emociones.