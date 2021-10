Kiko y Anabel Pantoja, 5 veces que declararon su gran amor a su abuela

Hacía mucho tiempo que doña Ana no salía de Cantora, donde residía junto a su hija Isabel Pantoja. Entre los muros de la finca, antes de la guerra protagonizada por su hija y su nieto, la que fuera bailaora recibía gustosa la visita de todos ellos, especialmente la de Kiko, de quien se ha dicho que era su nieto favorito. De hecho, el músico estaba muy unido a doña Ana, a quien consideraba su segunda madre, de ahí que no dudara en montarse en el primer vuelo disponible desde La Graciosa a Sevilla, aunque eso significara coger un ferry, hacer escala y varias horas de viaje.

A pesar de sus esfuerzos y los de su hermana y su primera, pues no viajó sola, no llegó a tiempo para verla por última vez y es que su cuerpo había sido incinerado horas antes de su llegada a Cantora. Se desconoce la reacción que Kiko supo tras conocer esto, pero el pasado mes de febrero parecía ser consciente de que nunca volvería a verla. Así lo aseguraba durante su paso por Sábado Deluxe el pasado mes de febrero, cuando contaba que él estaba tranquilo porque ya se había despedido de su abuela y que el día que el regresara a Cantora sería cuando ella faltase. Algo que se ha cumplido.

Más allá de los problemas que pudiera haber en la familia, tanto en el pasado como en el presente, tanto Kiko como su prima Anabel siempre han tenido muy presente a doña Ana. El mejor homenaje de todos tuvo lugar en 2015, cuando Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, decidían llamar a su primera hija Ana en honor a su bisabuela materna.

Los cumpleaños han sido también una fecha especial para todos ellos. Aunque no pudieran soplar las velas junto a su abuela, los dos la tenían siempre muy presente y le dedicaban mensajes de cariño a través de sus redes sociales. El del año 2019 fue un cumpleaños especial, pues doña Ana no pudo pasarlo con su hija Isabel, que se encontraba en esos momentos concursando en Supervivientes. Los encargados entonces de acompañarla en su día fueron sus nietos y bisnietos, tal y como mostró Anabel en una bonita fotografía –que ha desaparecido de su red social- en la que aparecían las dos acompañadas de la hija mayor de Kiko. “Aquí estamos las 3 Anas para felicitarte. Orgullosa de llevar tu nombre Feliz cumpleaños YAYA ¡Te quiero muchísimo!”, se podía leer junto a la imagen.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)



El 22 de mayo del año siguiente volvían a tenerla muy presente. “Hoy cumple 89 años una persona muy especial para mí. No existe un cariño tan puro y verdadero como el de una abuela, mi Yaya”, escribía el Dj, que reconocía sentir mucha pena por no poder estar a su lado, “¡Qué pena tan grande no poder estar ahí contigo como todos los años pero eres y serás siempre mi ejemplo perfecto de familia y de persona! YAYA de mi corazón, tu nieto te ama hasta que se apague el sol!”, terminaba. Anabel, por su parte, rescataba unas fotografías en la que estaban juntos; “HOY CUMPLEAÑOS MI YAYA. Gracias por todo lo entregado enseñado y aprendido de ti. ¡Tirando de todo y todos! Te quiere, tu gorda”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Este 2021 no ha sido y pese a la distancia y a que llevaban meses sin verse, el marido de Irene Rosales volvía a dedicarle un post en su cuenta de Instagram. “Tuve la ocasión de despedirme de ti el día que marché de casa y besarte como nunca lo hice antes. Hoy es tu cumpleaños, 90 primaveras y no puedo estar a tu lado. Quiero mandarte a través de tus sueños el beso más grande del mundo yaya. Siento que esté pasando todo esto, pero es necesario. Tú nieto, que te ama hasta el fin de sus días. Siempre tuyo ❤”.

«Felicidades YaYa. Sacas fuerzas de todo y la tramites siempre para seguir luchando. Gracias por dejarme ser tu nieta. Ojalá pudiera contarte o que vieras como estoy, igualmente yo sé que en tú me tienes. Feliz cumple de parte de tu Gorda”, era el mensaje de Anabel Pantoja, que repetía la misma fotografía del año anterior.

Un gran número de homenajes que no han acabado. Este mismo viernes 1 de octubre Kiko Rivera reaparecía en sus redes sociales para presentar su último single, una canción llamada Te extraño que por supuesto ha dedicado a su abuela. “Gracias por todas las muestras de cariño. Con cero ganas, destrozado de cuerpo y alma, mi single está fuera. Disfrútenlo. Mañana prometo venir con más energía. Ojalá sea mi primera canción en entrar en el Top 50, entonces sabré que mi abuela le está dando su energía. Esto es para ti yaya, esto va para récord, esto va para la historia, esto va para el cielo”, escribía.