Kiko Rivera, Isa Pantoja y Anabel Pantoja llegan a Cantora para reencontrarse con Isabel Pantoja

Ni el cansancio ni la tristeza ni las altas horas han detenido los planes de Kiko Rivera, Isa Pantoja y Anabel Pantoja, que han llegado a Cantora a primera hora de la madrugada. Los tres decidían coger el primer vuelo disponible con destino Andalucía para poder despedirse de su abuela, doña Ana, que fallecía este miércoles a los 90 años de edad. Una tristísima noticia que les pillaba a los tres a miles de kilómetros de distancia, en La Gomera, donde se encontraban para celebrar la próxima boda de Anabel, prevista para este viernes 1 de octubre.

Los tres nietos de doña Ana llegaban a la finca Cantora minutos antes de la 1:30 de la madrugada, en dos coches diferentes pero todos ellos con el gesto descompuesto de dolor. En el vehículo de color negro viajaba Kiko Rivera, ocupando el asiento del copiloto, sin poder contener las lágrimas y acompañado de Manuel Cortés, que conducía, y es que el hijo de Raquel Bollo, además de familia, es uno de sus mejores amigos. En el otro coche, de color blanco, Anabel e Isa Pantoja. Mientras la primera ocupaba el asiento del copiloto, Isa iba sentada justo detrás de ella y al lado de Raquel Bollo, que también ha querido estar en estos momentos tan duros.

De los tres, el único que ha tenido fuerzas de mandar un saludo a los miembros de la prensa que les estaban dando el pésame ha sido Kiko Rivera, que ha levantado la mano en gesto de agradecimiento. Por su parte, Anabel ha optado por ocultar su rostro con parte del brazo e Isa viajaba con el gesto cargado de dolor y la mirada perdida en el frente.

Si bien en un principio se planteaba la opción de que los tres se quedarían en La Graciosa, pues ni siquiera han llegado a despedirse de su abuela antes de su incineración, finalmente decidían hacer el viaje con la intención de estar junto a Isabel Pantoja, que ha perdido a su madre.

Así lo declaraba el propio Kiko Rivera en un audio que mandaba a Kiko Hernández que este reproducía, con su permiso, en Sálvame: «He tomado la decisión porque no puedo estar aquí. Al final hoy se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre de la manera que sea se le ha muerto su madre. Voy a ir a Cantora independientemente si mi abuela esta incinerada o no. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y si no me dejan pasar me iré igualmente», se le escuchaba decir.

Sin duda, una decisión que cualquier madre agradecería, sobre todo en estos momentos tan complicados. Su reencuentro no será fácil. Hace más de un año que Kiko e Isabel no se ven cara a cara ni se hablan, un tiempo muy largo en el que se han dicho muchas cosas, sobre todo el dj, y en el que ambos han pasado mucho. A pesar de todo, la intención del hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ es enterrar el hacha de guerra para poder estar con su madre y darle un abrazo que podría cambiarlo todo entre ambos.