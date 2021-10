No ha podido ser. Kiko Rivera e Irene Rosales no pudieron estar presentes en uno de los días más importantes de la vida de Anabel Pantoja: su esperada boda. Todo apuntaba a que esta ocasión sería la definitiva y que todo iría según lo previsto, ya que la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que ir posponiendo su boda en varias ocasiones. La muerte de doña Ana hace unos días cambió los planes por completo. El DJ cogió un vuelo junto a su hermana, Isa P, Raquel Bollo y Anabel para estar al lado de su madre, pese a las diferencias que llevan teniendo desde hace un año. Tras pasar la noche en Sevilla, el cantante tomó la decisión de no acudir al enlace, ya que no se encontraba bien después de encontrarse en una continua montaña rusa de emociones. Pese a que le expresó a su mujer que se quedara con sus hijas, la excolaboradora de Viva la Vida no lo dudó ni un solo segundo e hizo las maletas para estar al lado del artista que no lo está pasando nada bien.

Ante esta importante decisión, son muchos los que se han atrevido a cuestionar que Kiko no fuera a la boda de su prima. Ante esas habladurías, Irene Rosales ha plantado cara a través de sus redes sociales donde ha compartido un escrito pidiendo respeto para todos los miembros de la familia.“Única aclaración que voy a hacer respecto al tema de por qué no he ido a la boda de Anabel y Omar», comienza diciendo. “El año pasado yo perdí a dos personas que amo con locura”, ha añadido sobre el fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez y de su padre, Manuel Rosales. “Quien estuvo ahí arropándome sin la necesidad de tener que estar charlando o mirándonos fue mi marido. En esos momentos en los que pierdes a un ser querido no tienes ganas de nada, pero el saber que tienes cerca a tu compañero de vida para cualquier cosa, te da refugio, calor y amor”, ha dicho Irene sobre el gran apoyo que son el uno para el otro.

Rosales, ha asegurado que ha sentido una “enorme pena” al no poder acompañar a Anabel y a Omar “en este día tan especial”. “Lo tenía todo organizado y todos íbamos a disfrutar mucho, pero la vida a veces te da un golpe y te cambia todo por completo”, ha asegurado. “Hay que respetar cada opinión y formas de afrontar cada circunstancia. Por eso pido que respetéis cada decisión. Yo he querido estar con mi marido y no me arrepiento de ello porque sé que me necesita y ahí estaré siempre para todo”, ha sentenciado Irene Rosales.

Por su parte, Kiko ha querido tener un detalle con su mujer también a través de la Red. El artista ha compartido una foto con sus followers en la que aparece con Irene Rosales besándose. Además, esta imagen a estado acompañada de una bonita dedicatoria. Gracias por estar conmigo en estos momentos. Eres lo mejor que tengo en mi vida. Nunca te soltaré de la mano eres mi compañera de viaje en esta aventura llamada vida….Te amo Irene», ha escrito el hijo de Isabel Panoja, que no atraviesa su mejor momento. De hecho, se va a cumplir un año desde que se distanció de la tonadillera. Una sonada guerra mediática que ha desatado varios enfrentamientos en la familia, otro de ellos con su tío Agustín.