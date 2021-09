Un nuevo obstáculo se interpone en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Parecía que esta vez, era la definitiva y que celebrarían un enlace que ha tenido que ser aplazado en varias ocasiones. Sin embargo, un giro de los acontecimientos ha puesto patas arriba todos sus planes. La madrugada del 28 de septiembre, doña Ana, madre de Isabel Pantoja fallecía en Cantora. Una noticia que no salió a la luz hasta un día después. Con motivo de la celebración de la boda de Anabel, tanto ella como gran parte de los invitados se encontraban en la isla La Graciosa, donde tendrá lugar el evento este próximo viernes. Nada más enterarse de lo ocurrido, el DJ, Isa y Anabel Pantoja y Raquel Bollo pusieron rumbo a Sevilla para estar al lado de la tonadillera.

Tras pasar la noche, Kiko Rivera ha tomado la decisión de no estar presente en la boda. Lo ha dado a conocer Kiko Hernández en Sálvame al poco tiempo de iniciar el programa. “Kiko salió de Cantora a las 4 de la mañana y reflexiona toda la noche. Y esta mañana se levanta aturdido y decide hacer una llamada a Anabel Pantoja”, ha comenzado diciendo. “Y le dice ‘Anabel tú y Omar ya estáis casados, acabamos de enterrar a nuestra abuela. Acaba de fallecer una de las personas más importantes que ha pasado por nuestra vida, mi segunda madre y ahora mismo mi cuerpo no está para fiestas’”, ha añadido el colaborador.

El tertuliano ha explicado que el cantante he pedido “por favor” a su prima que aplace la boda porque él no iba a poder estar, ya que no se encuentra bien debido a los últimos acontecimientos. Por su parte, Anabel ha insistido a su primo, pero finalmente el DJ no estará en el enlace. Tampoco asistirá su mujer, que esta misma tarde abandonaba la isla de La Graciosa junto a sus dos hijas. “Mi deber es estar al lado de mi marido”, ha dicho a los medios de comunicación mientras se subía al ferry.

En el momento en el que esto sucedía, Omar Sánchez se encontraba junto a la mujer de Kiko, pues la ha acompañado. Discreto como siempre tan solo ha dicho que “todo está bien”. No ha querido hacer más declaraciones al respecto. Después se ha marchado hasta un restaurante donde se encontraba Belén Esteban junto a algunos de los invitados. La colaboradora ha dejado claro que “sí habrá boda” y que ella no iba a hablar de algo que no la correspondía. Por otro lado, la madre de Anabel ha revelado en directo, que se encuentra «algo más tranquilita». «Estamos deseando de tenerla ya aquí con nosotros», ha explicado. De esta manera, la sobrina de la tonadillera recibe un nuevo duro revés a horas antes de uno de los días más importantes de su vida: su esperada boda.