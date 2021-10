La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez se ha celebrado por fin en la isla de La Graciosa después de haber tenido que posponerse en varias ocasiones y tras la reciente muerte de doña Ana Martín. Una ceremonia muy emotiva a la que han asistido setenta personas, todas ellas vestidas de blanco, según marcaba el dress code del evento. A pesar de las destacadas ausencias que ha habido en esta cita, no han faltado rostros conocidos como Isa Pantoja, Belén Esteban, Amor Romeira, Raquel Bollo o Susana Molina, que han querido acompañar a la colaboradora en esta jornada.

Una boda que se ha celebrado en la playa y que ha estado cargada de momentos cargados de sentimiento, sobre todo por los discursos que han hecho algunos de los presentes. Desde la madre de Anabel hasta los novios, la ceremonia ha rebosado emotividad.

Las palabras de Anabel

«He escrito algo antes de que pasara algo esta semana, pero se han roto muchas cosas. Tenía preparado algo para todos vosotros. El hecho de que estéis aquí demuestra muchísimo, porque sé el esfuerzo que habéis hecho por cruzar España. Me falta gente por supuesto, pero es difícil llegar aquí, es una fecha muy mala. Pero yo quería estar aquí porque él, tú te lo mereces», ha empezado diciendo Anabel.

«Es muy difícil decir lo que te voy a decir, pero no sé lo que durará esto. No lo sé. Espero que hasta siempre. Pero gracias porque lo que estemos siempre me has hecho sentir la mujer más valorada, más guapa, la que está más buena y a la que más amas. Eso solo he sentido contigo. He tenido que llegar a Pozo Izquierdo con 300 kilómetros por hora de viento, pero lo he sentido por ti», ha declarado.

«Doy gracias a mi madre, que está aquí, a mis abuelos que están arriba, mi abuela Consuelo y mi abuelo Antonio, pero ahora mismo se me ha ido otra que estaba deseando verme vestida de blanco, delgada claro, y seguro que estará viendo muy guapa. Decir a la familia de Omar que gracias por recibirme como una más, por cuidarme estando lejos. Os quiero muchísimo. Gracias Belén y Raquel por haber venido, no sois amigas, sois parte de mi familia, lo habéis demostrado. Y termino con Mikel porque te has convertido no en un compañero sino en un hermano mayor», ha sentenciado la novia.

La emoción de Isa Pantoja

La hija menor de la cantante ha dedicado un bonito discurso a su prima. «No tenía nada preparado, porque lo pensaba escribir aquí, pero tú sabes la situación que ha pasado. Voy a decir lo que pienso, lo que siento en este momento, que es mucha felicidad. Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas y tú lo sabes», ha dicho Isa, quizás refiriéndose a su hermano Kiko Rivera.

La joven ha querido agradecer el papel mediador que ha ejercido Anabel a lo largo de los años: «siempre has hecho muchas cosas por nosotros y has mediado siempre para que la familia esté bien y creo que hoy tú también necesitabas de nosotros, porque te lo mereces». La hermana de Kiko Rivera ha querido resaltar su apoyo a su prima en este complicado momento: «yo estoy aquí para ti. De verdad que me alegro mucho de por fin vayas a cumplir tu sueño que era casarte aquí con Omar. Y ojalá le des tranquilidad, le sepas frenar porque tiene tela Anabel».

Isa ha finalizado sus palabras recordando los buenos momentos que han pasado juntas y reforzando su compromiso con ella: «lo único que quiero que sepas es que te quiero un montón, me acuerdo mucho de los momentos buenos que hemos pasado en la familia. Aunque has vivido en Sevilla has venido siempre a visitarnos a Madrid y prácticamente es como si fuéramos hermanas. Aquí nos tienes a Albertito y a mí para apoyarte en todo y que no te sientas sola porque hay mucha gente que te quiere».