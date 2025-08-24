Cayetano Rivera resume con dos únicas palabras su renacer después del escándalo

Después de años y años dedicándose en cuerpo y alma al mundo de la tauromaquia, Cayetano Rivera anunció su retirada y dejó a su ejército de admiradores sin palabras. Todo estaba previsto para que el diestro se despidiese por todo lo alto durante la temporada de 2025, pero han sucedido una serie de cosas que han modificado su hoja de ruta. En LOOK informamos de una lesión que había sufrido y también nos hicimos eco del problema que tuvo con las autoridades en un restaurante de comida rápida. Esta situación, unida a su ruptura con María Cerqueira, ha hecho que Cayetano atraviese una etapa marcada por el escándalo, pero por suerte ha sabido salir adelante.

El hijo de Paquirri ha reaparecido en Tomelloso y ha pronunciado dos únicas palabras cuando le han preguntado por su estado de ánimo: «Muy contento». Gracias a su esfuerzo y dedicación, ha protagonizado un espectáculo en Tomelloso que ha estado a la altura de las expectativas. Llevaba mucho tiempo entrenando y preparándose y afortunadamente el resultado ha sido muy positivo. Los aficionados le han recibido con los brazos abiertos y le han felicitado por la valentía que ha tenido en el ruedo.

Cayetano Rivera en Tomelloso. (Foto: Gtres)

La plaza de Castilla La-Mancha ha sido testigo de la destreza de Cayetano, quien, una vez más, ha demostrado haber heredado el talento de su progenitor. Las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, a través de la agencia Gtres, confirman que el torero ha ofrecido su mejor versión. Tan profesional como siempre, en un momento determinado se acercó a su equipo para dar directrices, evitando así que la improvisación enturbiase el rumbo de los acontecimientos.

El renacer de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera siempre se ha mantenido al margen de las polémicas. Como todo el mundo sabe, forma parte de una de las dinastías más importantes de la crónica social, así que su nombre ocupa titulares en los mejores medios, pero él no está dispuesto a formar parte del negocio. Por eso fue tan importante el comunicado que publicó después de salir a la luz que había tenido un percance con la Policía.

«Hola a todos, Debido a un percance ocurrido el pasado miércoles en un tentadero, toreando un novillo, me es imposible estar mañana en Santander, cómo era mi deseo. Muchas gracias por vuestro cariño y mucha suerte a mis compañeros», declaró el torero. De esta forma, algunas de sus apariciones fueron canceladas, algo que dolió a sus admiradores porque este año es el último para verle en las plazas de forma profesional.

Cayetano Rivera en Tomelloso. (Foto: Gtres)

Antes de terminar su mensaje, añadió: «Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. (…) Gracias por vuestra comprensión y confianza». Por suerte, desde el minuto uno contó con el apoyo de sus familiares y amigos y fueron muchos los que dieron un paso adelante para salir en su defensa. Entre otros, destacamos a su primera ex mujer, la actriz Blanca Romero, y a su hermano, Francisco Rivera.

Cayetano Rivera recupera la normalidad

Cayetano Rivera ha estado un tiempo apartado, centrado en su recuperación y en sus entrenamientos, pero siempre ha tenido claro cuál era su objetivo: volver. De esta forma, cuando se sintió preparado lanzó un comunicado a través de su cuenta de X que decía: «Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!».

El maestro ha cumplido su palabra y ha deleitado a todos con la destreza que ha acabado convirtiéndole en leyenda.