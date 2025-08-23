Cayetano Rivera activa la cuenta atrás para el gran día y entierra su año más complicado

Cayetano Rivera ha atravesado un año muy complicado. Tal y como informamos en LOOK, sufrió una lesión que le ha tenido un tiempo apartado de las plazas. También hay que tener en cuenta el conflicto que protagonizó con la Policía y su ruptura con María Cerqueira, la presentadora portuguesa que le había robado el corazón. Sin embargo, todo esto ha quedado atrás con un mensaje que ha compartido a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

«Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!», ha informado el diestro. De esta forma, podemos decir que ya ha activado la cuenta atrás y que tan sólo quedan unas horas para verle en acción.

Cayetano Rivera en Mallorca. (Foto: Gtres)

El hijo de Carmen Ordóñez es uno de los profesionales más destacados de su sector, pero ha decidido «cortarse la coleta» y retirarse de los ruedos. Esa es la razón por la que esta temporada es tan importante para él y tenía una hoja de ruta muy marcada. El problema es que no se sentía preparado y decidió cancelar su aparición en distintas plazas y no toreó ni en Burgos, ni en Santander, ni en Ciudad Real ni en Málaga, tal y como estaba previsto.

El entorno aseguró que el diestro estaba atravesando un momento complejo. Canales Rivera, primo de Cayetano y colaborador de Telecinco, comentó en TardeAR que su familiar estaba en buenas manos y que había optado por tomar distancia. También desmintió los rumores que se generaron después del incidente que Rivera tuvo con las autoridades. Dio la cara por él y confirmó que todo el mundo sospecha: que el torero es un profesional de primera y una persona excelente.

La cuenta atrás ha comenzado

Cayetano Rivera ha intentado mantener un perfil bajo, pero es uno de los rostros más cotizados de la crónica social, así que esta actitud no ha sido suficiente para calmar el interés del público. Había gente que estaba preocupada, pues es una persona muy querida y respetada. Por suerte, la situación ha vuelto a la normalidad y dentro de muy poco toreará en la plaza de Tomelloso, en Ciudad Real.

Cayetano Rivera toreando en Las Rozas, Madrid. (Foto: Gtres)

El hermano de Francisco Rivera comparte cartel con El Fandi y con Antonio Linares, dos profesionales que también han suscitado bastante interés en las últimas semanas.

Los apoyos de Cayetano Rivera

Tal y como hemos adelantado con anterioridad, Canales Rivera ha ejercido de «portavoz» durante todo este tiempo y ha aprovechado su presencia en Telecinco para trasmitir información sobre su primo. Gracias a esto, ha quedado claro que el maestro no ha estado sólo en ningún momento, al contrario. Cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos.

Cayetano afronta sus últimas jornadas como torero. En noviembre de 2024 anunció que el broche de oro de su trayectoria profesional está cerca, pero quedan sus últimos espectáculos y el público está deseando verle delante del toro. Por eso, la noticia de su recuperación, no ha tardado en dar la vuelta al país.