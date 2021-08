En la noche del miércoles Luismi Rodríguez ‘El Chaterrero’ y expareja de Ágatah Ruiz de la Prada fue visto con un grupo de amigos en un exclusivo restaurante situado en la milla de oro de la capital. Una vez terminó la velada, el empresario abandonó el local de moda y ante la presencia de los periodistas, optó por guardar un silencio sepulcral, ya que fue preguntado por la cena que compartió hace unas semanas con Rosa Benito, con quien se ha visto relacionado durante el último mes.

Nada más escuchar el nombre de la colaboradora, Luismi resopla y continúa su camino sin querer hacer ningún tipo de declaración. Instantes después fue preguntado sobre si volvería a quedar con ella. Siguiendo la misma estrategia, Rodríguez hace oídos sordos y prefiere mantener distancias con este asunto que le ha colocado en primera plana mediática. No solo guardó silencio con todo lo relacionado con la que fue cuñada de Rocío Jurado, sino que tampoco quiso expresar ningún tipo de emoción obre la diseñadora que un día ocupó su corazón.

Sin embargo, es necesario recordar que, hace unos días Luismi Rodríguez sí quiso explicar la buena relación que sigue teniendo hoy día con Ágatha. “Es una mujer 10, hablamos, nos escribimos, nos vemos…», expresó con cariño. Asimismo, en esa misma ocasión cuando los reporteros le lanzaron la pregunta de si volvería con ella ‘El Chatarrero’ desvió toda la atención y aseguró que no sabría si volver a retomar una relación con la que fue su pareja.

Rosa Benito desmiente su romance con Luis Miguel Rodríguez

Fue en ‘Ya es mediodía’, programa para el que trabaja, donde Rosa Benito aclaró su relación con Luismi. «Fue una cena de compañeros con Agustín Bravo, Teresa, que es muy amiga de Luis Miguel…», comentó la ganadora de ‘Supervivientes’. Además, añadió que no tiene nada que esconder porque es una persona “libre”, que no está enamorada. Aún así, Rosa Benito insistió en que Rodríguez es una persona agradable con la que se lo pasó en grande en la cena y que, aunque él la invitó a ver los toros, ella ha rechazado la oferta. “Me reí mucho y hoy en día lo que hace falta es reírnos, me lo pasé muy bien con él y con Teresa y Agustín, pero no tengo nada», comentó la tertuliana.

Por el momento, no se ha vuelto a dar ninguna situación en la que hayan coincidido el empresario y la ex de Amador Mohedano, ya que tal y como han aclarado ellos mismo, entre ellos no hay nada más que una amistad.