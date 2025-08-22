La reina Camila ha puesto punto final a sus vacaciones privadas. Después de su comentada escapada por el Mediterráneo a bordo del espectacular yate Zenobia propiedad del millonario Wafic Said, la esposa del rey Carlos III reapareció junto a él la pasada semana, tanto en los actos con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón como en un servicio religioso en la capilla cercana al Castillo de Balmoral, donde se encuentra el monarca. Este jueves, la reina ha dejado Escocia para participar en un compromiso en York, donde las joyas que ha elegido para la ocasión han acaparado todas las miradas.

La reina ha presidido la segunda jornada del Festival de Ebor, una de las celebraciones hípicas más importantes del Reino Unido, por detrás de Ascot. Una cita en la que Camila ha apostado por un discreto abrigo en tono pastel y un vestido con fondo blanco y estampado floral. Sobre la cabeza, un sombrero de color crudo y zapatos de salón con tacón bajo.

La reina Camila en un acto en York. (Foto: Gtres)

Las joyas de la reina

En esta reaparición en solitario, la esposa del rey Carlos III ha elegido rescatar de su joyero algunas piezas de especial relevancia y simbolismo. Y hablamos de su joyero porque no se trata de piezas que pertenezcan a los Windsor, sino que son propiedad de la reina. La mayoría de estas joyas son regalo del rey Carlos III.

La reina Camila con el conjunto. (Foto: Gtres)

En concreto, la reina ha recurrido a un collar de cuatro hilos de perlas con un broche de topacios y diamantes de 1830 que el rey Carlos III compró en una subasta por aproximadamente 23.000 libras en el año 2000 junto con unos pendientes a juego. Camila las ha llevado en ocasiones especiales, como en un banquete en Pakistán en 2006 y varias bodas, como la de los hijos de la princesa Ana. También recurrió a ellos en algunos de los actos tras la muerte de la Reina Isabel II, algo especialmente relevante porque las perlas se asocian al luto, pero, además, el conjunto tiene una conexión directa con el rey Carlos III.

Un momento inadecuado

Aunque la reina lo estrenó en el año 2006, el padre del príncipe de Gales compró la pieza varios años antes, de hecho, seis, cuando solamente habían pasado tres desde la trágica muerte de la princesa Diana. Esto hace pensar que, al igual que ocurrió con el título de princesa de Gales -que Camila nunca ha utilizado a pesar de que tenía derecho a ello-, la esposa del rey Carlos III prefirió ser prudente a la hora de estrenar este conjunto.

No obstante, lo cierto es que en el año 2000, la pareja se dejó ver junta en una fiesta en el hotel Ritz de Londres con motivo del cumpleaños de la hermana de Camila. Una velada en la que la actual reina llevó un collar de perlas muy parecido al que ha lucido en York, pero que contaba una gran esmeralda central.