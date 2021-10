Omar Montes da la cara después de ser acusado de mentir en su autobiografía

La autobiografía de Omar Montes ya están en las calles. En sus páginas se pueden encontrar las anécdotas y vivencias de un chico de barrio que no ha tenido nada fácil la vida. Bullying, delincuencia, drogas, peleas… el hoy artista tuvo una infancia y adolescencia marcada por la cara más dura de la calle. O al menos eso sostiene él. El problema es que varias voces de su entorno cercano han desacreditado su relato. Primero su propio padre y después un examigo dudan de la veracidad de sus palabras.

Con este caldo de cultivo, las cámaras de la agencia de prensa Gtres han ido a buscar al madrileño. El objetivo era aclarar esta polémica orquestada. Lo que se han encontrado es a un Omar muy tranquilo y sin demasiadas ganas de opinar de nada. Eso sí, continúa con su hiperbólico relato: «Mi libro ha salido hoy y ya es número 1 de ventas», le dice a la reportera. Sostiene que «en este libro no vais a encontrada nada que no sepáis…la vida de un chaval de barrio».

Sobre las palabras de su examigo Javi El Gordo en Sálvame, negando que Omar hubiera sufrido bullying ni que tuviera problemas de dinero, el cantante responde con ironía: «¿Quién es Javi El Gordo?». Para quien no lo recuerde, hace escasas horas que el que fuera su colega hasta hace poco tiempo visitó el plató de Sálvame para desmontar a Montes.

Javi no daba crédito a lo que se ha filtrado del libro: «Se ha creado una realidad paralela con la biografía de Omar». De hecho, se mostró muy ofendido con él por declarar que tenía sobrepeso cuando era pequeño: «Le conozco desde que tenía 6 años y no era gordito ni le insultaban. Jugar con la obesidad es muy fuerte porque yo por mi parte lo he sufrido. Se puede jugar con otro tipo de cartas pero no con esto. Él no lo ha sido. Que yo recuerde no se han reído en la vida de él».

Como decíamos, Omar Montes evita meterse en más charcos de lo necesarios y tampoco quiere pronunciarse sobre los rumores surgidos en las últimas fechas que lo relacionaban sentimental con la campeona olímpica Ana Peleteiro. Ni mucho menos hablar de cómo está su amigo Kiko Rivera tras la muerte de Isabel Pantoja: «Yo de esas cosas no hablo».

Lo cierto es que desde un tiempo a esta parte, el cantante de Pan Bendito ha tomado la decisión de no mezclar su nombre con asuntos del corazón. Tras mantener un romance con Isa Pantoja y participar en GH VIP y Supervivientes, prefiere que se hable de él solo por su música. Un terreno en el que no le va nada mal puesto que ha conseguido doce Discos de Platino y tres Discos de Oro. Su crecimiento en las plataformas digitales de música bajo demanda es un hecho: solo en Spotify supera los 4 millones de oyentes mensuales.