Omar Montes ha vuelto a estar en el centro de la diana. Polifacético como pocos, a menudo es narrador de historias que pueden ser entendidas como inverosímiles, pero que tratándose de él nadie se atreve a descartar. Sus vivencias son tantas que le han dado para escribir un libro pese a haber cumplido 33 años. Un autobiografía que ha titulado Mi Vida Mártir, utilizando su famosa frase.

Él mismo presenta su relato de la siguiente manera: «He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle. Miedo físico a que me pegaran y a la humillación de los insultos. Ser un moro gordo y orejón no me lo puso fácil, así que durante años me zurraron sin piedad. Odiaba a la gente y por eso me metí en el boxeo. Ya que recibía golpes todos los días al menos tenía que aprender a defenderme y así fue cómo cambiaron las reglas y pasé de ser el débil al fuerte. ¡No me lo creía ni yo!».

Todo en orden hasta que dos testimonios ponen en entredicho la realidad de sus palabras. El primero de ellos es el de Javi, un examigo de su infancia que hasta hace poco era poco menos que su sombra. Su visita al plató de Sálvame ha servido para intentar desenmascarar a Omar Montes: «Se ha creado una realidad paralela con la biografía de Omar», ha empezado diciendo.

Le conozco desde que tenía 6 años y no era gordito ni le insultaban. Jugar con la obesidad es muy fuerte porque yo por mi parte lo he sufrido. Se puede jugar con otro tipo de cartas pero no con esto. Él no lo ha sido. Que yo recuerde no se han reído en la vida de él».

Sobre el bullying que Omar Montes dice haber sufrido, Javi El Gordo se cabrea con el cantante: «Ya vale de jugar con estas cosas y de engañar a la audiencia. No ha sufrido el maldito y desgraciado acoso escolar, que desde aquí hay que condenar». Y continúa: «Omar es como tú lo ves. Es calladito pero siempre ha querido ser famoso. Se apuntó a MYHYV, se quiso liar con chicas del mundo de la noche…», dice. Desvela que «a mí Omar no me saluda y eso que aparca en el garaje de mi bloque. Cada vez que me ve coge el móvil y yo creo que me quiere grabar o algo».

De la pobreza que Omar dice haber padecido y de que su padre fuera precursor del kebab en España, Javi El Gordo reconoce que esto era verdad y que «por eso no tenía problemas de dinero en su familia. Además, su padre tiene una heladería en el centro de Madrid», sentencia.

El padre de Omar Montes también duda de la biografía de su hijo

Sálvame también ha podido hablar con el padre de Omar Montes, que se une a Javi para desmontar la narración de su hijo. «Lo del bullying él me lo comentó y lo cambié de colegio inmediatamente», dice. «Era gordito pero no tuvo problemas con otros niños por sobrepeso», detalla. El progenitor del intérprete de ‘Alocao’ no se corta y carga contra su hijo: «Ha sido caprichoso y yo siempre le he dicho que para qué se compra esas cosas en vez de cosas para su futuro».

Desdice su versión de que haya tenido que robar para comer: «Yo robar, robar, no lo llamaría. Robar por sobrevivir no lo diría». Su padre se muestra decepcionado por su hijo: «Me ha dolido mucho lo que ha dicho porque no es verdad». Por último, le lanza un dardo: «No sé por qué sigue viviendo en la misma casa. Tiene para comprarse otra cosas pero yo no me meto en su vida porque él no se deja aconsejar. Se cree que sabe de todo».