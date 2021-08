Omar Montes no deja de sorprender. El cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional, pues todo lo que toca lo convierte en oro. Hace unos días sorprendió a sus seguidores con un encuentro con Victoria Federica y su pareja, Jorge Bárcenas, después de actuar en el Festival Starlite de Marbella y, ahora, el intérprete de ‘Beba, qué quieres que haga’ ha revelado un bombazo que le ha colocado de nuevo en primera plana mediática. Se trata nada más y nada menos que de un proyecto junto a Jeff Bezos, el CEO de Amazon.

El ganador de ‘Supervivientes’ -edición en la que coincidió con Isabel Pantoja-, ha explicado que el dueño de la empresa estadounidense se ha puesto en contacto con él vía redes sociales. Al parecer Bezos le ha propuesto que sea uno de los tripulantes de los próximos vuelos al espacio. Es necesario recordar, que a finales del mes de junio Jeff se convirtió en el segundo millonario en viajar al espacio. Lo hizo a bordo del cohete New Shepard. «Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interestelar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo. Pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio tras Pedro Duque», ha explicado el artista en una entrevista para ‘El Mundo’.

Una vez más, Montes confirma que no hay límites para él. De hecho, no es el único proyecto que tiene entre manos. Hace unas semanas confirmó en su perfil de Instagram que el próximo mes de octubre sale a la venta su primer libro, ‘Mi vida mártir’. “Con este libro o acabo preso o me hago famoso. 6 de octubre disponible en las mejores librerías, y en las peores, también. “Gracias a @luissalvador por darle luz entre tantas tinieblas. Prrrrr #mividamartir””, reveló con ese toque de humor que tanto le caracteriza.

En cuanto al contenido del mismo, se puede leer en el resumen que ha difundido la editorial lo siguiente: “He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle”.

Además, también confesó que había alquilado la finca de Isabel Pantoja para el rodaje de uno de sus videoclips. «He alquilado el 30%, es decir, lo de fuera, todo lo que es el patio de fuera. Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte», explicó el artista a la vez que reveló que en este trabajo también ha participado un importante cantante.