Omar Montes se encuentra en un gran momento profesional. El cantante, que se proclamó ganador de ‘Supervivientes’ 2019 se ha ido haciendo un hueco en la industria de la música, su gran pasión. Después de colaborar con Ana Mena -con quien ya tiene dos rotundos éxitos, como ‘Como el agua’, y ‘Solo’-, el artista se ha aliado con Camela para interpretar el tema ‘Vete’. Durante una entrevista que ha concedido a la agencia Gtres, la expareja de Isa Pantoja ha relatado que, tras un año complicado debido a la pandemia del coronavirus, por fin ha retomado sus compromisos profesionales pendientes y que se presenta un verano “con mucho trabajo”.

“Entre ‘El Desafío’, y lo otro, ya sabéis lo que estoy haciendo ¿no? No sé si os lo han dicho. Con todos los proyectos que tengo… es que tengo un contrato de confidencialidad y no sé si luego lo digo la lío…”, ha comenzado diciendo misterioso. “Tengo una cosa fuerte ahora para estrenar, que ya la iréis viendo. Va a haber un antes y un después cuando yo estrene eso…”, ha añadido el artista. Es necesario recordar, que Omar reservó la finca de Cantora para grabar uno de sus videoclips. Y no es de extrañar, ya que Isabel Pantoja y Montes mantienen una buena relación desde que formaron parte de la misma edición del citado formato.

“Ya he alquilado Cantora. Me ha costado un dinero, porque quiero hacer un videoclip. Sí, es verdad. He alquilado el 30%, la parte del patio, lo que es de fuera. Durará tres o cuatro días el rodaje porque echaré 6 o 7 horas. Hay que mover mucha ‘performance’. Lo haré con una persona, pero no quiero decirlo. La conocéis todos y es una grande de España si no es la más grande”, expresó Omar Montes. Sin embargo, cuando ha sido preguntado sobre la posible participación con algún miembro de la familia Pantoja en su vídeo musical, el intérprete ha dejado en el aire de quién podría tratarse.

El talento oculto de Omar Montes

El cantante ha revelado durante la distendida conversación que le gustaría también formar parte del séptimo arte y, además ha hecho una petición a uno de los actores más reconocidos de nuestro país. “Mario Casas… yo creo que todo en esta vida tiene su momento. Mola Mario Casas, yo todo lo que va sacando nuevo lo veo, pero tiene que dejar también a las nuevas generaciones que también queremos ser actores. Todos los papeles buenos y de guaperas se los dan a él, dejadme un papel a mí para que yo haga también”, ha dicho Omar Montes. “Yo tengo una mente para aprenderme los papeles prácticamente privilegiada”, ha sentenciado con el toque de humor que tanto le caracteriza.