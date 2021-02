‘El Internado: Las Cumbres’ cuenta desde ya con nuevos alumnos y no son unos cualquiera. Las aulas de este controvertido reformatorio de la ficción se han abierto para recibir a Dakota Tárraga, Saray de ‘Masterchef 8′, Omar Montes y el controvertido Francisco Nicolás, más conocido como ‘el pequeño Nicolás’. Pero que no cunda el pánico, que todo es ficción. Una vez estrenada la primera temporada de la serie en Amazon Prime, los responsables han querido apostar por el humor.

La promo de #ElInternadoLasCumbres de @PrimeVideoES con Pedro García Aguado, Dakota, Saray, El Pequeño Nicolás y Omar Montes es MARAVILLOSA. Me encanta que se apueste por este tipo de promos en las series de estreno de las plataformas. pic.twitter.com/r1qjIJYfc4 — M 📺 (@casasola_89) February 22, 2021

Para ello ha contado con estos personajes y con Pedro García Aguado, expresentador del programa ‘Hermano Mayor’, que han grabado un spot publicitario que anuncia el regreso a las aulas de estos jóvenes controvertidos. Todos ellos aportan a la publicidad un objeto personal que les vincula con la actualidad. La primera en aparecer es Dakota Tárraga, que recibe a su profesor con una de sus perlas habituales: «¡Fantasma de mierda! ¿Tú a mi de qué me conoces?» Después llega Saray, que le lleva el pájaro muerto que le valió ser eliminada de ‘Masterchef 8’, no sin antes protagonizar una pelea con su compañera.

Por su parte, Omar Montes tiene otro «regalinchi». ¿De qué se trata? Sí, la muñeca que robó de Cantora y con la que obsequió a David Broncano durante su reciente visita a ‘La Resistencia’. «Profe, profe… Yo también te he traído un regalinchi. Pero esta vez no la he robado de Cantora. Que me estoy reformando». Justo en ese momento hace acto de aparición el pequeño Nicolás: «Lo siento, tengo que cogerlo, me están llamando los de arriba». Todo un guiño a sus ya famosas vinculaciones con la alta sociedad. Por último, Dakota vuelve a aparecer para cerrar la promo con una lapidaria frase dedicada a Aguado: «De la cárcel se sale, de El Internado no».

Todo profesor sueña con tener esta clase 😇 pic.twitter.com/xWdPgaCV1t — Omar Montes (@omarmontesSr) February 22, 2021

Esta curiosa iniciativa es la última dosis de protagonismo que ha tenido Omar Montes. La popularidad del cantante de Pan Bendito no deja de subir. Hace tiempo que dejó de ser conocido como el exnovio de Chabelita. Ahora triunfa con su música, de género urbano y con colaboraciones que acaban convertidas en ‘Hits’, como Ana Mena o Bad Gyal. Sus temas se cuelan en los primeros puestos de las listas de éxitos de España y ya ha recibido varios discos platino.

Su visita a ‘La Resistencia’ hace dos semanas dio mucho juego. A Omar Montes se le ocurrió llevarle un detallito a Broncano, que no era otra cosa que la muñeca que robó de Cantora y que aparece en el spot de ‘El Internado’. «La primera vez que fui a Cantora vi tantos lujos que pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo… tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de ‘Paquirrín’. Igual te la llevas y por la noche te da la vida mártir». El cantante desveló que lo cogió «de una cama en una habitación que siempre estaba cerrada» hace tres años, cuando todavía estaba saliendo con Chabelita.

El año pasado y coincidiendo con la subida de popularidad de Omar Montes, Look investigó las cifras que manejaba el ganador de ‘Supervivientes 2019’. Su caché subió como la espuma hasta llegar a embolsarse 12.000 euros por concierto, 15.000 por evento y 2.0000 por fiesta privada, lo que asciende en total a la friolera de 120.000 euros al mes. Números que no hacen más que aumentar a medida que pasa el tiempo.