Si Isabel Pantoja pone un circo, le crecen los enanos. Como si no tuviera bastante con la polémica suscitada por la guerra que tiene abierta con su hijo Kiko, ahora se ha conocido que Cantora sufrió un nuevo robo hace unos tres años. Una información conocida por boca del propio autor que, a cara descubierta, y con su mejor sonrisa, ha confesado su ‘delito’ en prime time. Y no es alguien desconocido para la familia. David Broncano recibía anoche en ‘La Resistencia’ a Omar Montes. Era la primera vez que el cantante visitaba el exitoso programa de Movistar y no ha defraudado. Ha conseguido ser el único de los invitados que ha dejado en un segundo plano las clásicas preguntas del programa -Cuánto dinero tienes en el banco, y cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes-, con una sorprendente confesión.

Su entrevista iba por los derroteros normales de Broncano, carrera musical, otros trabajos, pero Omar quiso ponerle al tanto de cómo había su relación con la familia Pantoja, ahora tan de actualidad. No solo le puso al día sobre cómo fue salir con Isa, sino que también desveló cómo fue su primera vez en Cantora y confesó su ‘delito’: en su primera visita robó un objeto personal de la tonadillera. «No me juzgues, que no conoces mis circunstancias», le espetó al presentador. «Hombre, está un poco mal robarle a la novia de tu madre», le respondió Broncano entre risas. «¿No te has llevado nunca un albornoz de un hotel? Yo lo veo así, como que me llevé un recuerdo, como si vas a un restaurante y te llevas un tenedor», justificó el artista.

Todo empezó cuando Broncano le pregunto si le había llevado un regalo, algo que suelen hacer los invitados, aunque no todos son de su agrado. «No pensaba traerte nada porque soy una persona un poco sensible y he visto en algunos programas que cuando no te gusta, se te nota en la cara», decía el cantante.

«Te voy a dar lo tuyo», le decía entonces a Broncano mientras buscaba en una bolsa. «Para mí es una cosa importante», destacaba entonces y comenzaba a explicar la procedencia. «La primera vez que fui a Cantora vi tantos lujos que pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo», confesaba ante un atónico David Broncano mientras su invitado sacaba una muñeca de porcelana.

«Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de ‘Paquirrín’. Igual te la llevas y por la noche te da la vida mártir», comentaba provocando la risa de todos. «Lo único malo es que le falta un brazo», añadía. «¿Eso es lo que me has traído, una muñeca de Isabel Pantoja? Es precioso el regalo», aseguraba entonces Broncano.

Pero ahí no acabó el minuto de oro de Omar Montes en ‘La Resistencia’. Mientras el presentador explicaba que iba a echar sobre la muñeca gel hidroalcohólico, su invitado le cortó rápido aseverando que «en Cantora son todos ‘free covid’, dan en todos los tests positivos menos para el del COVID». El ex de Isa Pantoja siguió relatando que sustrajo este objeto hace tres años, cuando todavía estaba saliendo con la hermana de Kiko Rivera, pero además dio datos concretos de dónde estaba: «En una cama en una habitación que siempre estaba cerrada». ¿Será esta la famosa habitación de ‘Paquirri’ donde están sus enseres personales?.