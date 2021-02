El de C Tangana es uno de los nombres propios de la semana. El artista español está a punto de lanzar al mercado ‘El Madrileño’, su nuevo álbum de estudio. Será el próximo 26 de febrero cuando todos sus fans puedan disfrutar de su nueva música. Pero antes ha querido abrir boca sacando a la luz dos de las canciones que compondrán su disco.

En ellas ha contado con dos colaboraciones de auténtico lujo, la de Andrés Calamaro y la de Jorge Drexler. Todo un nuevo cambio de registro para el polifacético cantante, que es capaz de adaptar su voz a diferentes estilos para crear éxitos como si fuera coser y cantar.

Quién sabe si para celebrar su nuevo CD, C. Tangana ha organizado una reunión en Madrid con algunos amigos. Entre ellos se encontraba Omar Montes, que últimamente está inmerso en todos los saraos. De ellos dicen que son los reyes del género urbano en nuestro país. Uno en la cima y el otro escalando hasta ella. ¿Quién da más?

El artista de Pan Bendito fue fiel a su esencia a la hora de elegir el estilismo, compuesto por una camiseta negra de la marca Ferrari, una cazadora tipo bomber verde con estampado animado de Dolce Gabbana y un medallón de oro con su nombre grabado y que está valorado en más de 100.000 euros. Por su parte, el exnovio de Rosalía apostó por su aire más cañí, con un pantalón de vestir azul marino, camisa de flores abierta, dejando ver sus cordones plateados y dorados cayendo por el pecho, y como calzado unos zapatos clásicos marrones y beiges dejando ver sus calcetines. Reyes de la extravagancia.

La vida le sonríe a Omar Montes, que desde que ganase ‘Supervivientes’ ha visto un aumento considerable de sus ingresos, gracias sobre todo a la música que ha ido sacando. Además, ha firmado por Sony Music, lo que ha elevado sus emolumentos considerables y le está permitiendo hacer colaboraciones con algunos de los artista más prometedores de la escena nacional como Ana Mena o Raffio.

Hablando de colaboraciones, es bastante posible que Omar y C Tangana hablasen durante la comida de la grabación de ese tema que presumiblemente van a sacar juntos. Fue el exnuero de Isabel Pantoja el que desveló en ‘La Resistencia’ que iban a sacar una canción. «Él iba a meter en su disco el tema que tiene conmigo, así como de flamenquito, pero decidió dejarlo fuera porque dijo que prefería hacer un videoclip y que no se dispersase. Y yo tengo otro con él para mi proyecto, pero es reguetón, lo mismo lo saco en un mes o dos», le comentó a David Broncano. Si juntasen sus voces y sus estilos tan particulares no habría duda de que se convertiría en un auténtico ‘hit’ en tiempo récord.

Al margen de la música, C Tangana está a punto de debutar como actor. El intérprete de ‘Tú me dejaste de querer’ está rodando junto al director catalán Isaki Lacuesta ‘Un año, una noche’. Se trata de un film que relata el atentado en la sala Bataclan de París, donde murieron 89 personas en 2015 a manos de los terroristas. Un giro de tuerca más a la carrera de uno de los cantantes españoles con mayor impacto tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su música se escucha en todo el mundo y solo en Spotify cuenta con 8 millones de oyentes mensuales, a los que hay sumar los que tiene en YouTube y otras plataformas de música en streaming. Omar Montes busca poco a poco acercarse a esos números. Le queda camino por delante, pero también está haciendo las cosas muy bien.