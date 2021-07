Todo lo que toca lo convierte en oro. Omar Montes no para de reinventarse, pasó por el boxeo, se centró en la música y, ahora va a lanzar su primer libro. El intérprete de ‘Alocao’ ha dado a conocer a través de sus redes sociales que el próximo mes de octubre sale a la venta ‘Mi vida mártir’, un proyecto en el que lleva meses trabajando y con el que se ha mostrado muy ilusionado. “Con este libro o acabo preso o me hago famoso. 6 de octubre disponible en las mejores librerías, y en las peores, también”, ha revelado con ese toque de humor que tanto le caracteriza.

Además, también ha contado que Boris Izaguirre ha sido quien ha estado detrás del prólogo del escrito “Gracias a @luissalvador por darle luz entre tantas tinieblas. Prrrrr #mividamartir”, ha escrito el de Pan Bendito. Se trata de un libro en el que el cantante relata cómo ha sido su vida y los obstáculos que ha tenido que sortear para lograr la cima del éxito gracias a su esfuerzo y trabajo diario.

“He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla. Ahora soy un cantante de éxito y un ídolo en el barrio, pero sé lo que es tener pánico a salir a la calle”, se puede leer en el resumen que ha difundido la editorial que se ha encargado de dar voz a las vivencias de Omar Montes. La expareja de Isa Pantoja relata en su novela autobiográfica cómo vivió la época en la que se pasaba el día en el cuadrilátero, en donde “recibía golpes todos los días”. El artista reconoce que su vida no ha sido un camino de rosas, pero que “si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera puede”. Este es tan solo un adelanto de lo que sus seguidores podrán leer el próximo otoño en una publicación que cuenta con doscientas veinticuatro páginas.

No cabe la menor duda, de que Omar se encuentra en un gran momento a nivel profesional. Hace relativamente poco, lazó el remix ‘Diablita’. Una colaboración que ha hecho con Fabio Colloricchio, pareja de Violeta Mangriñán. Sin ir más lejor, en Youtube, ya roza el millón de reproducciones. Una cifra que los posiona en el número 4 en tendencias de música.

Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas del momento tras su paso por ‘Gran Hermano VIP’ y ‘Supervivientes’, -además, ahora acaba de terminar las grabaciones de la segunda entrega de ‘El Desafío’-, formato donde se proclamó el ganador de la edición de 2019, donde también participó su exsuegra, Isabel Pantoja, con quien mantiene una excelente relación desde que coincidieron en el citado formato de Mediaset.