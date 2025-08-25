Isabel Pantoja se ha visto obligada a decir adiós al sueño de su vida millonaria. Según trascendió hace unos días, la artista ha regresado a Cantora junto a su hermano y su presidenta del club de fans, María Ángeles, quiénes le ayudaron a hacer el traslado en la madrugada del pasado 19 de agosto.

El próximo 31 de agosto era fecha en la que se terminaba su contrato de alquiler de la casa de La Finca, la urbanización blindada en la que ha estado en estos casi 365 días y por la que pagaba un total de 30.000 euros al mes, según ha apuntado Sandra Aladro en Vamos a ver. «Sabe que está de prestado. Cantora está en mano de los avalistas que se hicieron cargo de su deuda. Es una señora que tenía que dejar una casa por la que ha estado pagando 30.000 euros mensuales a una persona que no factura desde el mes de diciembre -cuando apareció en Starlite Christmas-. Hace 8 meses que no ingresa dinero. Era insostenible su vida en Madrid. Esa vida de millonaria que se había planteado era insostenible», ha dicho la colaboradora y directora de la agencia de noticias GTRES.

La difícil situación económica de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en concierto. (Foto: Gtres)

A la espera de conocer qué ocurrirá con su futuro, así como con Cantora, el pasado mes de junio trascendió que Isabel Pantoja no había saldado su deuda con Hacienda, a la que debe más de un millón de euros. La intérprete de Marinero de Luces se encuentra en la lista de los grandes morosos de la Agencia Tributaria.

A lo largo de estos años, la artista ha tratado de equilibrar sus cuentas sin éxito alguno. Sus deudas con Hacienda, las cuáles arrastra desde el 2009 o sus problemas con la justicia española, ha supuesto que ponga a la venta varias de sus propiedades. Hace solo un año, Paloma García Pelayo arrojó luz sobre su situación ya que con un aval de su última gira consiguió pagar 700.000 euros.

Asimismo, en 2023, la viuda de Paquirri puso a la venta su ático en Fuengirola, valorada en 275.000 euros -una de las propiedades que también forman parte del aval-. Adicionalmente, Antonio Rossi contó que la artista también se ha despedido de su casa de El Rocío -donde se la vio el pasado mes de junio completamente abatida-: «La casa forma parte del lote que se puso en el aval. La casa de Sevilla, la de Fuengirola, la de El Rocío… todo está hipotecado, todo forma parte de un aval para saldar sus deudas con Hacienda».

Montaje de Isabel Pantoja con la finca Cantora. (Foto: Gtres)

Además, el pasado mes de octubre, la cantante abandonó Cantora y se mudó a Madrid con el fin de comenzar nuevos proyectos en la música. Sin embargo, hace unas semanas, trascendió a los medios que Pantoja, próximamente, volará hasta Latinoamérica para trasladar su residencia. Concretamente a República Dominicana -el segundo país de América del Sur con menor recaudación tributaria en proporción a su producto interior bruto-.