De Cantora a La Finca, medio año del nuevo blindaje de Isabel Pantoja

Tras varios meses de indecisión, Isabel Pantoja abandonó su querida finca Cantora y trasladó su residencia a Madrid. Un acontecimiento que ha marcado la vida de la tonadillera, no acaba de convencerla y del que se cumplen ya 6 meses. La zona elegida para el traslado fue una residencia en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de la capital de España. Un conglomerado de urbanizaciones de lujo que comparte con diversos rostros conocidos que van desde futbolistas hasta aristas de cine e importantes empresarios de diversos ámbitos. Una compañía perfecta para continuar con el blindaje que ya caracterizaba la anterior etapa de su vida.

El entorno de la nueva casa, en el que impera el silencio, está repleto de zonas verdes, unas características que dotan al espacio de gran discreción. Precisamente uno de de los principales requisitos que Isabel Pantoja priorizaba para decantarse por su nuevo hogar. Lujo, exclusividad y seguridad privada 24 horas tanto en el interior como en los accesos, unos ingredientes que no parecen ser suficientes para la tonadillera. Nada puede superar para ella la residencia ubicada en la provincia de Cádiz que recibió como parte de la herencia del recordado Paquirri.

Cantora, la actual finca de Isabel Pantoja que compró Paquirri. (FOTO: GTRES)

A lo largo de este tiempo en la capital española, la artista ha enfrentado varapalos de diversas índoles que no han hecho más que amargar su estancia. Los conflictos con sus hijos, el recuerdo su madre, la desaparecida Doña Ana, y sus problemas de salud son algunos de los motivos por lo que no desea otra cosa que volver a Medina-Sidonia.

Los motivos de su mudanza a Madrid

Isabel Pantoja no atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que a salud se refiere. Incluso se ha barajado que ha sido una de las principales causas por los cuales ha abandonado su particular refugio andaluz para trasladarse al centro de España. Según han recogido varios medios de comunicación, que han citado a fuentes sanitarias, la tonadillera padece nefropatía diabética. Una complicación renal asociada al descontrol de la glucosa corporal. Para tratar esta achaque, intentar controlarlo y que no se agrave la situación, la cantante contaría en el Clínica Universidad de Navarra con un equipo de especialistas que se encargan de su evolución. El mismo centro donde estuvo ingresada en marzo del pasado año.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Además de esto, continúa en una guerra abierta con sus hijos, con los que mantiene una nula relación. Isa Pi, que se encuentra en avanzado estado de gestación ha sido la última en manifestar que le da pena que su madre se pierda esta nueva etapa de su vida. Por su parte, Kiko Rivera ha reaparecido en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla para apoyar a su hermano Cayetano durante su despedida de ese ruedo. Un gesto que a todas luces no habrá sentado bien a la tonadillera ya que por todos es conocida la cruzada que mantienen contra la viuda de su padre tanto Francisco como Cayetano motivada por los trastos del difunto torero. Un conflicto en el que Kiko se ha posicionado de parte de sus hermanos mayores.