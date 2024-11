Isabel Pantoja, en busca de un nuevo rumbo (y con esperanzas renovadas, claro está), decidió trasladarse a Madrid, dejando atrás su querida Cantora, ese santuario que la ha acompañado en las etapas más duras y emotivas de su vida. La cantante, ahora instalada en una mansión de lujo en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, parecía tenerlo todo para empezar con buen pie: una casa de más de 1,000 metros cuadrados, con 11 baños, una sala de cine, rodeada por la naturaleza en la exclusiva zona de Los Lagos… ¡el sueño de cualquiera! Sin embargo, parece que ni todo el lujo del mundo ni las mejores comodidades han logrado aportarle a Isabel la serenidad que buscaba. A veces, lo que parece una etapa dorada, puede convertirse en un dorado que empieza a perder brillo demasiado rápido.

Según ha comentado Antonio Rossi en Vamos a ver, Isabel “no está cómoda, no se siente bien en Madrid. Ya le está buscando problemas, aunque está encerrada en La Finca igual que estaba en Cantora”. Al parecer, ni la exclusividad ni la supuesta tranquilidad de esta residencia han sido suficientes para que la artista logre esa paz que tanto anhela. Aunque Rossi no ha revelado exactamente qué le molesta tanto de su mudanza, queda claro que la ciudad, con su ritmo frenético y las miradas siempre atentas, podría estar mostrándole a Isabel que esto de «cambiar de aires» no es tan sencillo.

Isabel Pantoja, cabizbaja en una foto de archivo. (Foto: Telecinco)

Y como si mudarse a una mansión en Madrid no fuera ya un cambio intenso, los problemas profesionales tampoco han tardado en aparecer. En lugar de avanzar como ella esperaba, su agenda se ha llenado de obstáculos y contratiempos. Uno de los últimos golpes fue la cancelación de su concierto en Tarragona previsto para el 30 de noviembre, un revés que, aunque fuera ajeno a su voluntad, seguro que le ha torcido más de un plan. Ahora, ha puesto todas sus ilusiones en el concierto navideño del 26 de diciembre y que se celebrará en IFEMA. “Más de 6. 000 personas acudirán, y es el lugar perfecto para poner el broche de oro a su gira de 50 aniversario. Está completamente volcada en ello”, ha asegurado Rossi.

Antonio Rossi, en ‘Vamos a ver’, habla de Isabel Pantoja. (Foto: Telecinco)

Y si crees que esto era todo, sigue leyendo porque el proyecto audiovisual sobre su vida, ese gran acuerdo que le daría estabilidad económica y proyección, parece que también se está tambaleando. Pepe del Real comenta que los productores están perdiendo la paciencia, y si Isabel no da el paso definitivo pronto, la oferta podría esfumarse. «Si la semana que viene no acude a la comida que tienen pendiente, el proyecto se diluye», aseguraba el periodista.

Cantora, la Finca de Isabel Pantoja, se inunda

Como si todo esto no fuera suficiente, la madre de Kiko Rivera ha tenido que enfrentarse a la devastación de su querida Cantora, golpeada brutalmente por el temporal de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que recientemente afectó a varias zonas del sur de España, especialmente en Andalucía. Las lluvias torrenciales y las fuertes inundaciones provocadas por este fenómeno natural han dejado daños significativos en Cantora y en la comarca de La Janda.

Las imágenes de Cantora inundada por la DANA, en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Las imágenes que se han visto de la finca son impactantes, mostrando el agua entrando en el cortijo y anegando sus rincones. Aunque la finca está en una zona elevada, el temporal fue tan severo que el agua alcanzó partes del interior de la propiedad, afectando estancias y causando destrozos que, sin duda, costará reparar. Imágenes exclusivas del programa Fiesta mostraron cómo la entrada principal se encontraba completamente inundada. Según informó la periodista Monika Vergara, “el agua habría llegado hasta dentro del cortijo”. Afortunadamente, Isabel Pantoja no estaba dentro.