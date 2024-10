Isabel Pantoja contrataca el escándalo sobre su hija cantando villancicos

Isabel Pantoja continúa en el centro del huracán tras la última y demoledora entrevista de su hija, Isa Pantoja. Intervención en la que la influencer habló con dolor de su adolescencia, así como de la relación con su madre, entre otras cosas. Un desgarrador testimonio que Isa ha sacado a la luz para sanar las heridas del pasado. De hecho, tal y como ella misma ha confirmado necesitará terapia para gestionar esta situación familiar.

Ahora, ha salido a la luz el último movimiento por parte de la intérprete de Marinero de luces. Isabel Pantoja formará parte del festival de música Starlite Christmas que regresa a Madrid del 12 al 31 de diciembre. Convertido en el gran acontecimiento de la temporada y con el mismo ADN del festival Starlite Occident Marbella, el espectáculo aterrizará de nuevo en IFEMA en un innovador espacio a lo largo de los pabellones 12 y 14 con conciertos únicos, alta gastronomía, shopping navideño y after parties, para ofrecer una experiencia al completo.

Isabel Pantoja en Tenerife durante un concierto. (Foto: Gtres)

Entre las recientes incorporaciones al cartel, el nombre de Isabel Pantoja figura como artista para el jueves 26 de diciembre dos días antes de que actúe Estopa. Además, se ha dado a conocer que aquellos interesados ya pueden apuntarse a una preventa exclusiva a través de la web, que comenzará el miércoles 30 de octubre a partir de las 10:00 horas.

Isabel Pantoja en Valencia. (Foto: Gtres)

El duro testimonio de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha dado un paso al frente. Recientemente, la hija de Isabel Pantoja concedió una entrevista en ¡De Viernes! en la que se sinceró sobre su entorno familiar. Sin tapujos, habló sobre la relación de su madre, con quien protagoniza un sonado distanciamiento desde hace tiempo.

«Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta», contó en el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. «Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez», añadió de una manera tajante y visiblemente afectada. También habló de su adopción. «¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro», sentenció.

Isa Pantoja saliendo de su trabajo en Mediaset. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja pedirá ayuda psicológica

Por otro lado, en una de sus últimas apariciones públicas, Isa Pantoja ha confesado que todavía no ha empezado con la terapia tras destapar varios episodios de su adolescencia. También se ha pronunciado sobre los comentarios que está recibiendo tras dar a conocer su testimonio. «Todo el mundo me dice que pase página, pero tengo que hablar del tema para poder superarlo», ha explicado.

El audio de Isabel Pantoja

Begoña Gutiérrez acudió al plató de Fiesta tras la entrevista de Isa Pantoja y mostró un audio en el que la tonadillera hablaba sobre la situación personal que atraviesa. «No puedo consentir esto. No puedo más… No sé qué le pasa, pero no quiero hablar mal de mi hija porque la amo aunque ella diga que no», contó la cantante en una confidencia a su amiga.